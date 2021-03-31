  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Libya’da Hafter’e bağlı 105 tutsak serbest bırakıldı
Dünya

Libya’da Hafter’e bağlı 105 tutsak serbest bırakıldı

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe’nin başlattığı ulusal uzlaşma ve barış programı kapsamında, daha önce darbeci Hafter’e bağlı 105 tutsağın serbest bırakıldığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-31 18:49:00 -
Libya’da Hafter’e bağlı 105 tutsak serbest bırakıldı

Libya hükûmetinin başlattığı ulusal uzlaşma ve barış programı kapsamında, daha önce darbeci Hafter’e bağlı 105 tutsak serbest bırakıldı.

105 tutsak serbest bırakıldı

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe’nin başlattığı ulusal uzlaşma ve barış programı kapsamında, daha önce darbeci Hafter ile yaşanan çatışmalarda uluslararası Ulusal Mutabakat Hükûmeti'nin (GNA) kuvvetleri tarafından tutuklanan Hafter’e bağlı 105 tutsak serbest bırakıldı.

Tutkulular, Libya’nın başkenti Trablus'un batısında bulunan Zawiya şehrinde düzenlenen törende özgürlüğüne kavuruştu. Etkinlikte yeni kurulan Libya kabine yetkilileri dahil olmak üzere Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Musa Al-Koni de katıldı.

Al-Koni’nin yaptığı açıklamada, "Bugün ülkemizin vatandaşları birbirine çok ihtiyacı var. Zawiya halkını ve Libya'nın batısındaki şehirleri ziyaret etmelerini çağırıyorum” ifadesini kullandı.

 

105 kişi Nisan 2019 Hafter'in başkent Trablus'a düzenlediği saldırı sırasında tutuklanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uzman isim ‘Aç gözlü olmayın’ diyerek uyardı! Altını alacağınız seviye...
Ekonomi

Uzman isim ‘Aç gözlü olmayın’ diyerek uyardı! Altını alacağınız seviye...

Altın fiyatlarında dalgalanmalar devam ederken ekonomist Rıdvan Baştürk'ten dikkat çeken bir uyarı geldi.
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni skandal! YPG'ye söyleyemediğini Müslümanlara söyledi
Gündem

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni skandal! YPG'ye söyleyemediğini Müslümanlara söyledi

Her geçen gün akılalmaz muhalefeti ve hükümete yönelik suçlamaları ile gündemden düşmeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Müslüman Kar..
Skandal açıklama! Katliamdan keyif alıyor
Dünya

Skandal açıklama! Katliamdan keyif alıyor

Suriye’nin kuzeyinde sivillere yönelik saldırılara katılan “Veliky Novgorod” denizaltısının komutanı General Denis Soobin’den tartışılacak s..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay