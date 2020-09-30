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Aktüel Libya'da Hafter milisleri yolcu uçağının piste inişini engelledi
Aktüel

Libya'da Hafter milisleri yolcu uçağının piste inişini engelledi

Yeniakit Publisher
2020-09-30 15:05:13 -
Libya'da Hafter milisleri yolcu uçağının piste inişini engelledi
TRABLUS (AA) - Libya'nın Afriqiyah Havayolları'na ait bir sivil uçak, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin engellemesi nedeniyle Sebha Havaalanı'na inemedi.

Havayolları firmasından bir kaynağın, Libya'nın yerel Al-Ahrar kanalına verdiği bilgiye göre, Hafter milisleri, sivil yolcu uçağının ülkenin güneyindeki Sebha kentindeki havaalanına inişini, piste silahlı bir askeri araç koyarak engelledi.

Uçağın, yaklaşık 100 yolcusuyla başkent Trablus'un Mitiga Havaalanı'ndan kalkarak Sebha'ya yolcu taşıdığı belirtildi.

Yerel yetkili makamlar, ay ortasında Trablus'tan Sebha Havaalanı'na 6 yıl sonra ilk kez uçuşların başladığını duyurmuştu.


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