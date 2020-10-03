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Aktüel Libya'da Hafter kontrolündeki Sirte'de mahsur kalan 2 Türk işçi kurtarıldı
Aktüel

Libya'da Hafter kontrolündeki Sirte'de mahsur kalan 2 Türk işçi kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-03 23:29:25 -
Libya'da Hafter kontrolündeki Sirte'de mahsur kalan 2 Türk işçi kurtarıldı

TRABLUS (AA) - Libya'nın Sirte kentinde mahsur kalan 2 Türk işçi kurtarılarak Misrata'daki Türk yetkililere teslim edildi.

Libya Kızılayı Misrata Şubesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in kontrolünde bulunan Sirte kentinde mahsur kalan 2 Türk işçinin kurtarılarak, Türkiye'nin Misrata Başkonsolosu Gürkan Gürmeriçliler'e teslim edildiği bildirildi.

- Libya Kızılayı ve İHH'nın ortak çabasıyla kurtarıldılar

Misrata Başkonsolosu Gürkan Gürmeriçliler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işçilerin, Büyükelçiliğin girişimleri neticesinde, Libya Kızılayı Misrata Şubesi ve İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının koordinasyonuyla kurtarıldığını söyledi.

Gürmeriçliler, ülkede lokantacılık alanında çalışan 2 işçinin, yaşam koşullarının yeterince sağlıklı olmadığı bir bölgede tutulduklarını belirterek, sağlık kontrolünden geçirildiklerini ve durumlarının iyi olduğunu ifade etti.

İşçilerin aileleriyle görüştürüldüklerini dile getiren Gürmeriçliler, 2 vatandaşın, işlemlerinin tamamlanmasının ardından birkaç gün içinde yurda gönderileceklerini kaydetti.

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