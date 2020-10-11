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Dünya Libya'da flaş gelişme! Anlaşma sağlandı
Dünya

Libya'da flaş gelişme! Anlaşma sağlandı

Libya Ulusal Petrol Kurumu, ülkenin en büyük petrol sahası olan Şerara'da mücbir durumun kaldırıldığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-10-11 14:54:00 - 2020-10-11 14:58:07
Libya'da flaş gelişme! Anlaşma sağlandı

Libya Ulusal Petrol Kurumu tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter’e bağlı “Petrol Tesisleri Muhafızları" isimli silahlı grupla varılan anlaşmanın ardından mücbir durumun kaldırıldığı kaydedildi.

Açıklamada, “petrol üretimini engelleyecek adımlardan kaçınmaları ve bölgenin güvenliğini ihlal etmemeleri konularında milislerle uzlaşmaya varılmasının ardından, ilgili firmaya petrol üretimine başlaması için hazırlıklar yapması talimatı verildiği” de belirtildi.

Şerara petrol sahasında geçen Haziran ayında mücbir durumun kaldırıldığı ve üretime tekrar başlandığı duyurulmuştu. Ancak Hafter’e bağlı milislerin engellemeleri nedeniyle çok kısa bir süre sonra üretim sonlandırılmıştı.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı "Petrol Tesisleri Muhafızları" isimli silahlı grup, Almanya'da Libya krizine ilişkin uluslararası Berlin Konferansı düzenlenmeden bir gün önce, 18 Ocak'ta Petrol Hilali bölgesinde bulunan Brega, Ras Lanuf, Hariga, Zuveytine ve Sidra'daki ihracat limanlarını kapatmıştı.

Libya Ulusal Petrol Kurumu, limanların ve tedarik hatlarının Hafter milisleri ve yanlıları tarafından kapatılması nedeniyle 18 Ocak'ta "mücbir sebep" ilan ettiğini duyurmuştu. Hafter yanlısı aşiret liderleri de Şerara ve El-Fil petrol sahalarında üretimi durdurduklarını açıklamıştı.

Libya son durum haritası 2020
Libya son durum haritası 2020

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Libya son durum haritası 2020

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