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Dünya Libya'da darbeci Hafter Cezayir sınırında bir bölgeye saldırdı
Dünya

Libya'da darbeci Hafter Cezayir sınırında bir bölgeye saldırdı

Libya'da darbeci Hafter'in Cezayir sınırına saldırarak bölgeyi ele geçirmesi, ülkeyi yine savaşa sürükleyeceği şeklinde yorumlandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-20 15:21:00 -
Libya'da darbeci Hafter Cezayir sınırında bir bölgeye saldırdı

Libya'da darbeci Hafter'in Cezayir sınırında bir bölgeyi ele geçirmesi, ülkede yeniden savaş çanlarının çalmasına neden oldu.

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre, Hafter'e bağlı "Libya Ulusal Ordusu" oluşumu, ülkenin güneybatı bölgesinde, Cezayir'e açılan Essen sınır geçişinin kontrolünü ele geçirdi.

Hafter'e bağlı birliklerin bölgenin çevresini de kontrol altına aldığı ve bölgeyi "girişi yasaklanan askeri bölge" ilan ettiği ifade edildi.

Hafter güçleri geçtiğimiz günlerde sözde "bölgeyi istikrarlı hale getirmek ve Afrikalı paralı askerleri çıkarmak" amacıyla operasyon başlattığını ilan etmişti.

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Yorumlar

Neron11

Sıkıntı yok, kendilerini uç beş gün mutlu hissetsinler , onlarda yok edilir uç beş sihaya bakar
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