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Dünya Libya yasa dışı ve ruhsatsız silahları toplatacak
Dünya

Libya yasa dışı ve ruhsatsız silahları toplatacak

Libya, ülkede silahlanma yarışını sonlandırmak için yasa dışı ve ruhsatsız silahların toplanması için girişim planladığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-10-31 21:20:00 -
Libya yasa dışı ve ruhsatsız silahları toplatacak

Libya Ordusu Müşterek Operasyonlar Dairesi Komutanı General Hüseyin Abdullah Ramazan, başkent Trablus'taki Başkanlık Konseyi merkezinde düzenlenen "Silahların Devlet Tekeline Alınması ve Kanuni Kullanımı Çalıştayı" kapsamında basın toplantısı düzenledi.

Ramazan, burada yaptığı konuşmada, yasa dışı ve ruhsatsız silahlanmanın Libya genelinde yaygın bir sorun olduğuna, aynı zamanda Libya üzerinden kaçırılan bu silahların onlarca ülkenin güvenliği için de tehlike oluşturduğuna dikkati çekti.

Ramazan, Müşterek Operasyonlar Dairesi olarak Libya'da silahsızlanma girişimi başlatmak için 7 Ekim'den bu yana faaliyet yürüttüklerini ve farklı faaliyetlerden sorumlu komiteler kurduklarını açıkladı.

Henüz "işin başında" olduklarını ve kaydedecekleri aşamalar olduğunu belirten Ramazan, "İçeride aşama kaydettikten sonra, uluslararası toplumun ve özellikle komşu ülkelerin katkı sağlayacağı aşamalar var." dedi.

Libya'da silahlanma olgusunun farklılık göstermesiyle birlikte diğer ülkelerin geçmişte silahlanma sorununun çözümünde edindiği tecrübelerden istifade etmek istediklerini dile getiren Libyalı yetkili, "Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası kurumlardan ve ülkelerden destek almak için Dışişleri Bakanlığı nezdinde görüşmelere başladık. Katkı sunma noktasında bazı ülkelerden hızlı geri dönüşler aldık." diye konuştu.

Ramazan, Libya'da silahsızlanma konusunun "karmaşık bir mesele olduğunu ancak imkansız olmadığını ve siyasi taraflılık içermeyen bir girişim olarak tüm tarafların buna dahil olmasını arzuladıklarını" vurguladı.

Ramazan, ayrıca, AA muhabirinin planın ayrıntılarına ilişkin sorusuna verdiği yanıtta, silahların toplanması vizyonunun belirlenmesi için katılım ve öneriler almaya hazır olduklarını belirterek "Kasım ortasında silahsızlanma vizyonu için net bir plan açıklamayı bekliyoruz." dedi.

Muammer Kaddafi rejimini sona erdiren 2011 Şubat Devrimi'nden bu yana iç savaş ve siyasi krizlere sürüklenen Libya'da Trablus dahil ülkenin batısı Birleşmiş Milletler nezdinde meşru hükümete bağlı ordu güçlerinin hakimiyetindeyken ülkenin doğu bölgesi darbeci Halife Hafter milislerinin kontrolünde bulunuyor.

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