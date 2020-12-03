Libya ve BAE'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Libya'da 1212'ye, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 585'e yükseldi, Katar'da ise vaka sayısı arttı.

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, salgında 12 kişinin daha vefat ettiği, 762 yeni vaka kaydedildiği, 592 hastanın ise iyileştiği bildirildi.

Açıklamada, can kayıplarının 1212'ye, vaka sayısının da 84 bin 849'a çıktığı, iyileşenlerin sayısının ise 55 bin 305 olduğu ifade edildi.

- BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede 5 kişi daha hayatını kaybetti, 1317 yeni vaka kaydedildi, 655 kişi ise sağlığına kavuştu.

Son verilerle virüs kaynaklı can kaybının 585'e, vaka sayısının 172 bin 571'e yükseldiği ülkede, iyileşenlerin sayısı ise 157 bin 35 oldu.

- Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 221 kişinin daha enfekte olduğu, 228 hastanın ise iyileştiği belirtildi.

Vaka sayısının 139 bin 477'ye, iyileşen hasta sayısının da 136 bin 741'e ulaştığı aktarılan açıklamada, ülkede salgın nedeniyle şu ana kadar 239 kişinin yaşamını yitirdiği hatırlatıldı.