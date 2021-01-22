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Dünya Libya UMH dehşete düşüren gelişmeyi duyurdu
Dünya

Libya UMH dehşete düşüren gelişmeyi duyurdu

Libya'da Uluslararası Mutabakat Hükümeti, ülkenin batısında bulunan Terhune şehrinde 10 adet ceset buldu.

Yeniakit Publisher
2021-01-22 12:17:00 -
Libya UMH dehşete düşüren gelişmeyi duyurdu

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) bağlı İçişleri Bakanlığı, dün ülkenin batısında yer alan Tarhuna şehrindeki bir toplu mezarda 10 ceset bulunduğunu duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Trablus’taki Adli Tıp, Kayıp Kişilerin Aranması ve Tespiti Genel Müdürlüğü ve Kriminal Soruşturma Dairesi ekiplerinin Tarhuna’daki toplu mezardan kimliği belirsiz 10 cesedi çıkardığı ifade edildi.

Açıklamada cesetlerden üçünün gözlerinin bağlı ve ellerinin kelepçeli olduğu bilgisi de verildi.

Adalet Bakanlığı da, 5 Nisan 2020’de Tarhuna’da kaybolan 39 ve 46 yaşlarında iki kız kardeşe ait iki ceset tespit edildiğini açıkladı.

Fayiz es-Serrac başkanlığındaki UMH, zaman zaman Tarhuna kentinde düzinelerce toplu mezar bulunduğunu duyuruyor.

Libya, merhum lider Muammer Kaddafi rejiminin 2011’de düşmesine neden olan NATO destekli ayaklanmadan bu yana çatışmalara sahne oluyor.

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