Libya Türkiye gelişmesini duyurdu: İstanbul'a doğru yola çıktı

Libya’nın başkenti Trablus ile İstanbul arasında gemi seferleri başladı. Gemi seferlerinin başladığını ve ilk geminin İstanbul’a doğru hareket ettiğini Misrata Deniz İstasyonu duyurdu. Geçtiğimiz yıl da Libya’nın Misrata kenti ile İzmir arasında gemi seferleri başlamıştı.

Mistra Deniz İstasyonu’nun Facebook hesabından paylaşılan mesajda, Kevalay Queen isimli geminin Libya’nın başkenti Trablus’tan İstanbul’a doğru hareket etmek üzere eş-Şiab Limanı’ndan ayrıldığını duyurdu. Geminin İstanbul-Zeytinburnu’nda bulunan Zeyport Limanı’na yanaşması bekleniyor.

Aralık 2021’de Libya’nın Misrata kenti ile İzmir arasında da gemi seferleri başlamıştı. Bu gelişme, 40 yıl aranın ardından iki ülke arasında yapılan ilk gemi seferi olmuştu. Misrata ile İzmir arasındaki gemi seferinin süresi 48 saat.

Misrata, Trablus’un yaklaşık 200 kilometre doğusunda. Çok sayıda Türk işletmesine ev sahipliği yapıyor.

NATO destekli bir operasyon ile 2011’de devrilen ve öldürülen eski Devlet Başkanı Muammer Kaddafi yönetimi sırasında Libya yaptırımlar altındaydı, turistlere de kapalıydı. 2011’de Kaddafi’nin devrilmesinin ardından ülkede yaşanan iç karışıklardan ötürü 25 yılı aşkın bir süredir hiçbir ülke tarafından Libya’ya feribot seferi yapılmıyordu.

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Turizm Ajansı