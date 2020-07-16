Libya: Sisi'nin açıklamaları iç işlerimize apaçık müdahaledir

TRABLUS (AA) - Libya Dışişleri Bakanlığı, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin askeri müdahale iması taşıyan açıklamalarını Libya'nın "iç işlerine apaçık müdahale" olarak nitelendirdi.

Bakanlık Sözcüsü Muhammed el-Kablavi, Katar merkezli haber kanalı Al Jazeera'ye yaptığı açıklamada, Sisi'nin Libyalı şeyh ve kabile liderleri ile buluşmasında sarf ettiği, Libya'nın kuzeyindeki Sirte kentine operasyon için yapılan askeri hazırlıklar karşısında "eli kolu bağlı durmayacakları" ifadelerine tepki gösterdi.

Sisi'nin sözlerini "önceki açıklamalarının tekrarı" olarak değerlendiren Kablavi, bu açıklamalar için, "Libya'nın iç işlerine apaçık müdahaledir" değerlendirmesini yaptı.

Kablavi, "Sisi'nin konuşması, söylediği gibi barışı hedeflemiyor. Bilakis çatışmayı alevlendiren (Sisi'nin) kendisidir." dedi.

Sözcü Kablavi, şunları ekledi:

"Sisi'ye Libya'da DEAŞ'ı yenilgiye uğratanın Ulusal Mutabakat Hükümeti olduğunu, kendisinin ise (Mısır'daki) Sina bölgesini hala bu örgütten kurtaramadığını hatırlatırız. Sahadaki durumu belirleyecek olan Ulusal Mutabakat Hükümetidir. Sirte'ye kan dökmeden girme arzusunda olduğumuzu daha önce vurguladık."

Mısır'ın başkenti Kahire'de bugün Libyalı kabile liderleriyle bir araya gelen Sisi, "Sirte'ye saldırı için yapılan askeri hazırlıklar karşısında eli kolu bağlı durmayacaklarını" ve "Libya'nın kanun kaçakları için bir sığınak haline dönüşmesini kabul etmediklerini" kaydetmişti.

Daha önce yaptığı "Sirte ve Cufra kırmızı çizgidir" açıklamasına da değinen Mısır Cumhurbaşkanı, "Sirte ve Cufra'daki kırmızı çizgiler, barış çağrısıdır." ifadesini kullanmıştı.

Sisi, 20 Haziran'da Libya sınırı yakınlarındaki Hava Kuvvetleri birliklerini ziyareti sırasında, "Mısır ordusunun, gerek duyulması halinde ülke sınırları dışında askeri bir görevde bulunabileceği" mesajını vermişti.

Libya'daki kabileleri ve aşiretleri eğitip silahlandıracaklarını belirten Sisi, "Sirte ve Cufra kırmızı çizgidir. Libya'yı Libyalılardan başkası savunmayacaktır. Yardım etmeye ve destek vermeye hazırız. Sınırlarımız içinde veya gerekirse sınırlarımızın dışında herhangi bir görevi yerine getirmek için hazırlıklı olun." demişti.

Libyalı taraflar Sisi'ye ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'i desteklemek için kabilecilik kartını kullanma eleştirisi yöneltiyor.

