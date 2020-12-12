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Aktüel Libya Savunma Bakanı Selahaddin en-Nemruş: "Fransa'nın Hafter'i yıllarca desteklemesi utanç vericidir"
Aktüel

Libya Savunma Bakanı Selahaddin en-Nemruş: "Fransa'nın Hafter'i yıllarca desteklemesi utanç vericidir"

Yeniakit Publisher
2020-12-12 06:10:42 -
Libya Savunma Bakanı Selahaddin en-Nemruş: "Fransa'nın Hafter'i yıllarca desteklemesi utanç vericidir"

TRABLUS (AA) - Libya Savunma Bakanı Selahaddin en-Nemruş, ülkesinin Türkiye ile askeri iş birliği anlaşmasının açık ve ilan edilmiş olduğunu, Hafter ve onu destekleyenlerin ittifakları gibi gizli olmadığını söyledi.

Fransa 24 televizyonun İngilizce yayınına röportaj veren Nemruş, "Tavrını değiştirmesini ümit ederiz ancak Fransa'nın Hafter'i yıllarca desteklemesi utanç vericidir" ifadelerini kullandı.

Nemruş, Halife Hafter ve Tobruk'taki Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'in bir kenara konması şartıyla siyasi çözüm için karşı tarafla görüşmelere hazır olduklarını vurguladı.

"Hafter'i kabul etmek mümkün değildir çünkü o bir savaş suçlusudur yeri ise hapishanedir Terhune'de ve Trablus'un güneyinde yeni toplu mezarlar keşfediyoruz" diyen Nemruş, Hafter güçlerinin ateşkesi delmeyi sürdürmeleri durumunda bu anlaşmadan çekilme ve Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Hafter'e karşı savaşmaya hazır olduğu söyledi.

Nemruş, Trablus hükümetinin ateşkes anlaşmasına saygı duyduğu bir vakitte Hafter'in paralı askerlerin desteğiyle Libya'nın güneyine saldırı düzenlediğine dikkati çekti.

Türkiye ile yapılan askeri iş birliği anlaşmasına ilişkin Neruş "Türkiye ile yapılan askeri iş birliği, açık ve ilan edilmiş bir anlaşmadır. Hafter'in destekçileriyle yaptığı ittifaklar gibi gizli değildir" şeklinde konuştu.

Libya Savunma Bakanlığından perşembe günü yapılan açıklamada, başkent Trablus'un güneyine yakın bölgelere sivil giyimli silahlı kişiler tarafından sızma gerçekleştirildiğine ilişkin bilginin kesin olduğu kaydedilmişti.



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