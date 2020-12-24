Libya ordusundan savaş çağrısı yapan Halife Hafter'e uyarı: Savaşmak isteyen taraf için sonuçlar korkunç olacaktır

TRABLUS (AA) - Libya ordu komutanlarından Usame Cuveyli, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in savaş hazırlığı çağrısına karşı, "Savaşmak isteyen taraf için sonuçlar korkunç olacaktır." dedi.

Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu basın biriminden yapılan açıklamaya göre, Libya Ordusu Batı Bölgesi Komutanı Tümgeneral Cuveyli, gayrimeşru güçlerin lideri Hafter'in ülkedeki Türk güçlerine karşı savaş hazırlığı yapılması çağrısına sert tepki gösterdi.



Batı bölgesinde sorun çıkarmayı veya savaşın fitilini ateşlemeyi düşünen tarafları uyaran Tümgeneral Cuveyli, "Savaşmak isteyen her taraf için sonuçlar korkunç olacaktır ve ona güçle vereceğimiz karşılığı da hesaba katmalıdır." ifadelerini kullandı.

- "Siz hazırlandıysanız biz de hazırlandık"

Öte yandan Libya Ordu Sözcüsü Albay Muhammed Kununu da, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Halife Hafter güçlerine yönelik, "Siz (savaşa) hazırlandıysanız biz de hazırlandık." ifadesini kullandı.

Kununu, "Saldırganlar ve savaş suçlularıyla barış yapılmaz. Sizin yeriniz ancak hapishanedir. Adil yargılama ile mahkemeye çıkarılmanızı sağlayana kadar sizi takip edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Libya'da gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter, bugün yaptığı açıklamada, "Tüm kuvvetlerimizi Libya'daki Türk kuvvetlerine karşı savaşa hazır olmaya çağırıyorum." demişti.







