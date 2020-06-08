Libya ordusundan heyecanlandıran açıklama: An meselesi
Libya ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci Hafter'e bağlı milislerin işgalindeki Sirte'nin kurtarılmasının 'an meselesi' olduğunu bildirdi.
Libya ordusuna bağlı Sirte-Cufra Ortak Operasyon Dairesi komutanı Tuğgeneral İbrahim Ahmed Beytülmal, yaptığı yazılı açıklamada, "Sirte'ye çok yakın mesafedeyiz. Şehrin kurtarılması an meselesidir." ifadelerini kullandı.
Beytülmal, sivillere çatışma alanlarından uzak durmaları çağrısında bulundu.
Libya ordusu cumartesi günü, Sirte, Cufra Askeri Hava Üssü ve çevresindeki bölgeleri, darbeci Hafter'e bağlı milislerden kurtarmak için "Zafer Yolları Harekatı'nı" başlattığını açıklamıştı.
Başkent Trablus'un yaklaşık 450 kilometre doğusundaki sahil kenti Sirte'ye ilerleyen Libya ordusu, kentin batısındaki Vişke beldesini milislerden kurtarmıştı.