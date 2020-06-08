  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Libya ordusundan heyecanlandıran açıklama: An meselesi

Libya ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci Hafter'e bağlı milislerin işgalindeki Sirte'nin kurtarılmasının 'an meselesi' olduğunu bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 23:27:00 -
Libya ordusundan heyecanlandıran açıklama: An meselesi

Libya ordusuna bağlı Sirte-Cufra Ortak Operasyon Dairesi komutanı Tuğgeneral İbrahim Ahmed Beytülmal, yaptığı yazılı açıklamada, "Sirte'ye çok yakın mesafedeyiz. Şehrin kurtarılması an meselesidir." ifadelerini kullandı.

Beytülmal, sivillere çatışma alanlarından uzak durmaları çağrısında bulundu.

Libya ordusu cumartesi günü, Sirte, Cufra Askeri Hava Üssü ve çevresindeki bölgeleri, darbeci Hafter'e bağlı milislerden kurtarmak için "Zafer Yolları Harekatı'nı" başlattığını açıklamıştı.

Başkent Trablus'un yaklaşık 450 kilometre doğusundaki sahil kenti Sirte'ye ilerleyen Libya ordusu, kentin batısındaki Vişke beldesini milislerden kurtarmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı