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Aktüel Libya ordusu: Suriye'den Hafter'e paralı asker taşıyan uçak Bingazi'ye inmek üzere
Aktüel

Libya ordusu: Suriye'den Hafter'e paralı asker taşıyan uçak Bingazi'ye inmek üzere

Yeniakit Publisher
2020-12-15 21:11:50 -
Libya ordusu: Suriye'den Hafter'e paralı asker taşıyan uçak Bingazi'ye inmek üzere

TRABLUS (AA) - Libya ordusu, Suriye'den kalkan ve çok sayıda paralı asker taşıyan bir yolcu uçağının Halife Hafter kontrolündeki Bingazi'ye inmek üzere olduğunu bildirdi.

Libya ordusuna bağlı Sirte ve Cufra Ortak Operasyon Dairesi Sözcüsü General Abdulhadi Dırah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'den kalkan Airbus A320 tipi bir yolcu uçağının, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter'e bağlı birliklerin merkezi durumundaki Bingazi'ye inmek üzere olduğunu belirtti.

Dırah, uçağın çok sayıda Suriyeli paralı asker taşıdığını söyledi.

Libya'da Birleşmiş Milletler nezdinde meşru hükümete karşı darbe amaçlayan Hafter saflarında, Rus güvenlik şirketi Wagner'e bağlı paralı askerlerin yanı sıra, Çad, Mali, Sudan ve Suriyeli binlerce yabancı paralı asker bulunuyor.

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