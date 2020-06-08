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Libya ordusu: BAE'ye ait SİHA'lar Misrata'da bir hastaneyi bombaladı

Saldırı sonucu can kaybı ya da yaralanma olmadı, hastanede ve ambulanslarda hasar meydana geldi

Yeniakit Publisher
2020-06-08 11:09:24 -
Libya ordusu: BAE'ye ait SİHA'lar Misrata'da bir hastaneyi bombaladı

TRABLUS (AA) - Libya ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e destek veren Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) Misrata kentinde bir sahra hastanesini vurduğunu duyurdu.

Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu Basın Biriminden yapılan yazılı açıklamada, BAE'ye ait SİHA'nın cumartesi günü Misrata'nın yaklaşık 140 kilometre güneydoğusunda yer alan Ebu Kıreyn bölgesinde bir sahra hastanesini bombaladığı belirtildi.

Saldırının can kaybı ya da yaralanmaya yol açmadığı, ancak hastanede ve ambulanslarda hasar meydana geldiği aktarıldı.

Açıklamada, BAE'nin bu saldırısının, ambulans ve sağlık ekiplerini hedef alan Hafter milislerinin işlediği insanlık suçlarının bir devamı olduğu vurgulandı.

Libya hükümeti, BAE'yi, ülkede toprak ele geçirmek için yıllardır sürdürdüğü silahlı girişimde Hafter'e destek vermekle suçluyor.

Libya ordusu cumartesi günü, Sirte, Cufra Askeri Hava Üssü ve çevresindeki bölgeleri, Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtarmak için "Zafer Yolları" adını verdikleri yeni bir harekat başlattığını duyurmuştu.

Başkent Trablus'un yaklaşık 450 kilometre doğusundaki sahil kenti Sirte'ye ilerleyen Libya ordusu, Sirte'nin batısındaki Vişke beldesini Hafter'e bağlı milislerden kurtarmıştı.

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