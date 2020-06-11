Libya İçişleri Bakanlığından "Hafter milisleri insanlık suçu işliyor" açıklaması

TRABLUS (AA) - Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin alıkoydukları insanları konteynerlerde yaktığı bir kısmını canlı canlı, toplu mezarlara gömdüğünü duyurdu.

Bakan Başağa, Öfke Volkanı Operasyonu'nun Facebook hesabında yayınlanan açıklamasında, Hafter'e bağlı silahlı güçlerin başkent Trablus'un güneydoğusundaki Terhune şehrinde birçok çirkin suç işlediğini ve güvenlik güçlerinin bunları belgelediğini kaydetti.

Başağa, "Alıkonulanların hepsinin yakıldığı bir konteyner bulduk. Aynı şekilde, birçok toplu mezar bulduk. Gelen ilk raporlar onlarca tutuklunun canlı canlı gömüldüğünü ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

İnsanlık suçu işlediklerini belirttiği Hafter milislerinin yargılanması ve Hafter'e bağlı askeri ile siyasi liderlerin adalete teslim edilmesi çağrısında bulunan Başağa, hiçkimsenin ordunun kahramanlıklarını kullanmasına ve kötülemesine izin vermeyeceklerini belirtti.

Birçok hırsızlık vakası tespit ettiklerini ve suç işlemek için ülkedeki kırılgan durumdan faydalanan onlarca kişiyi yakaladıklarını aktaran Başağa, "Libya'da çözüme varmaya çalışan herkes şunun farkına varmalıdır ki; Libyalılar Hafter'in ülkenin geleceğinde bir ortaklığı olmasını kabul etmeyecektir. Kimse Hafter'e bağlı silahlı güçlerin suçlarını örtmeye kalkmasın." değerlendirmesini yaptı.

Libya ordusu 25 Mart'ta başlattığı Barış Fırtınası Operasyonu kapsamında 3 Haziran'da başkent Trablus'un bütün idari sınırlarında, 5 Haziran'da da Terhune kentinde kontrolü sağlamıştı. Libya ordusu operasyon kapsamında bütün batı sahil şehirlerini ve Vatiyye Hava Üssünü ve Batı Dağı'ndaki bölgelerini ele geçirmişti.

Cumartesi günü yapılan açıklamada Libya ordusunun, Sirte, Cufra Askeri Hava Üssü ve çevresindeki bölgeleri Hafter'e bağlı milislerden kurtarmak için "Zafer Yolları" isimli yeni bir harekat başlattığı duyurulmuştu.



Arap ve Avrupa ülkelerinin desteğiyle Hafter'e bağlı silahlı güçler, 4 Nisan 2019'da uluslararası alanda tanınan hükümetin merkezi başkent Trablusu ele geçirmek için saldırı başlatmış ve ülkeyi şiddet sarmalına sürüklemişti. Bu süre zarfında yaşanan saldırılarda, büyük maddi kaybın meydana gelmesinin yanısıra pek çok yerleşim alanı hedef alınmıştı. Bu saldırılar çok sayıda sivilin ölümüne ve yaralanmasına yol açmıştı.

