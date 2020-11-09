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Dünya Libya için kritik gelişme! Görüşmeler Tunus'ta başlıyor
Dünya

Libya için kritik gelişme! Görüşmeler Tunus'ta başlıyor

Libya'da bir anlaşmaya varıp seçim tarihinin belirlenmesinin planlandığı görüşmeler Tunus'ta başlıyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-09 23:18:00 -
Libya için kritik gelişme! Görüşmeler Tunus'ta başlıyor

Libya'da bir anlaşmaya varıp seçim tarihinin belirlenmesinin planlandığı görüşmeler Tunus'ta başlıyor.

Birleşmiş Milletler'in (BM) arabuluculuğuyla bugün Tunus'ta başlaması planlanan görüşmelere Libya'daki taraflardan temsilcilerin olduğu 75 kişinin katılması bekleniyor.

Şarkul Evsat'ın haberine göre, Tunus Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Velid el-Hacam, “Tunus, Libya diyalog toplantılarının başarısı için lojistik ve güvenlik anlamındaki tüm hazırlıkları tamamladı. Libyalıların krizi sona erdiren ve Tunus diplomasisinin önemli rolünü vurgulayan tarihi bir anlaşmaya varacağını umuyor” dedi.

Libya’nın Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi ve Trablus merkezli Yüksek Danıştay’ın temsilcileri, Fas’ın Bouznika kasabasında yapılan görüşmenin sonunda Libyalıların siyasi inisiyatif sahibi olduğuna dikkat çekerek, cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerine hazırlık olarak ülkedeki üst düzey pozisyon adaylarının kriterleri konusunda bir anlaşmaya varma olasılığından bahsetti.

Bu arada, Libya’nın Sirte kenti, darbeci Halife Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu (LUO) ve Fayiz es-Serrac başkanlığındaki meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) heyetleri arasındaki Ortak Askeri Komite’nin ilk toplantısına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Bu bağlamda, Sirte Belediyesi Yürütme Kurulu, 5+5 Ortak Askeri Komitesi’nin toplantısına ev sahipliği yapmak ve karşılaşılan tüm engelleri aşmak için dün akşam bir toplantı düzenledi.

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