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Aktüel Libya Devlet Yüksek Konseyi, Hafter'in Ubari saldırısıyla ateşkesi ihlal etmesine tepki gösterdi
Aktüel

Libya Devlet Yüksek Konseyi, Hafter'in Ubari saldırısıyla ateşkesi ihlal etmesine tepki gösterdi

Yeniakit Publisher
2020-12-07 11:13:09 -
Libya Devlet Yüksek Konseyi, Hafter'in Ubari saldırısıyla ateşkesi ihlal etmesine tepki gösterdi

TRABLUS (AA) - Libya Devlet Yüksek Konseyi, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Ubari kentinde Libya ordusuna ait bir karargaha saldırmasını kınadı.

Konseyden yapılan yazılı açıklamada, Hafter milislerinin, Ubari'de Libya ordusuna ait karargaha saldırmasına tepki gösterilerek, "Bu ateşkes ihlali, aslında Libya krizinin diyalog yoluyla çözülmesini başarısızlığa uğratmayı amaçlayan dış planların uygulanmasıdır." ifadeleri kullanıldı.

Bu saldırının, adeti olduğu üzere Hafter milislerinin imzalanan hiçbir anlaşmaya bağlı kalmama ciddiyetsizliğini teyit ettiği kaydedilen açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonunun (UNSMIL) Libya'daki barışçıl siyasi diyaloğu baltalayan bu ihlal karşısındaki sessizliğinin "şaşkınlık" verici olduğu belirtildi.

Açıklamada, "BM Misyonunun daha önceki birçok açıklamasında işaret ettiği üzere olayın faillerine yaptırım uygulanması gerekiyor." ifadelerine yer verildi.

UNSMIL Temsilcisi Stephanie Williams, daha önce yaptığı açıklamada, Libya'da ateşkesi ihlal edenlere BM tarafından yaptırım uygulanacağını kaydetmişti.

Libya ordusu, dün Hafter'e bağlı milislerin, Ubari kentinde ordu birliklerine ait bir karargaha saldırı düzenlediğini ve iki taraf arasında çatışma çıktığını duyurmuştu.

Mayıs ayında başkent Trablus ve çevresinin darbeci Hafter güçlerinden kurtarılmasından bu yana bölgede ilk kez böyle bir saldırı düzenleniyor.

Trablus'un yaklaşık 1000 kilometre güneyinde bulunan ve nüfusunun çoğunluğunu Tuareglerin oluşturduğu Ubari, Hafter güçlerinin işgalindeki ülkenin en büyük petrol sahası Şerara'ya da ev sahipliği yapıyor.

İsviçre'nin Cenevre kentinde 19-23 Ekim'de düzenlenen 5+5 Ortak Askeri Komite toplantıları sonucunda Libyalı taraflar arasında kalıcı ateşkes anlaşması imzalanmıştı.

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