Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Mişri: "Fas'taki toplantıda üst düzey kurumlara atanacakların isimlerine değinilmedi"

TRABLUS (AA) - Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid Mişri, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Tobruk Temsilciler Meclisini (TM) temsil eden heyetle Fas'ın Buznika kentinde düzenlenen toplantılarda ülkedeki üst düzey kurumlara atanacak şahısların isimlerine değinilmediğini söyledi.

Mişri, Fas'ın Buznika kentindeki toplantıların sona ermesinden günler sonra Facebook hesabında yayınladığı videoda konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Konsey Başkanı Mişri, Tobruk Temsilciler Meclisi'ni temsil eden heyetle yapılan görüşmelerde, ülkedeki üst düzey kurumlara atanacak şahısların isimlerine hiçbir şekilde değinilmediğini ve Suheyrat anlaşmasının 15'inci maddesinin uygulanmasının ele alındığını belirtti.

Mişri, görüşmelerde üst düzey kurumların başkent Trablus'un dışına taşınması, başkanlık konseyinin oluşumu ve konsey üyelerinin nasıl seçileceği konularına da değinilmediğini ifade etti.

Ülkedeki mevcut durumdan faydalananlar tarafından ortaya atılan "Libya diyaloğunun engellenmesine dair" söylentilerin olduğunu belirten Mişri, "Bize diyalog yerine askeri seçenek dayatılırsa, tıpkı Trablus'a yönelik saldırıları başarısız kıldığımız gibi, onu da başarısız kılarız." dedi.

Mişri, anayasa referandumunu, cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerini düzenleyerek geçiş aşamasını sona erdirme ve devlet kurumlarını inşa etmenin zorunlu olduğunu vurguladı.

- Libya Diyalog Toplantısı



Libya Devlet Yüksek Konseyi ile Hafter'in siyasi müttefiki TM heyetleri arasındaki görüşmeler, Buznika kentinde 6 Eylül'de başlamış 10 Eylül'de sona ermişti.



Perşembe günkü kapanış oturumunda, ülkedeki üst düzey kurumlara getirilecek isimlerin atama kriterleri hakkında uzlaşıya varılmış, söz konusu anlaşmayı hayata geçirecek prosedürlerin tamamlanması için eylül ayının son haftasında yeniden toplanma kararı alınmıştı.



Fas'ta 2015 yılında imzalanan Suheyrat Anlaşması'nın 15'inci maddesine göre söz konusu üst düzey kurumlar "Libya Merkez Bankası Müdürü, Sayıştay Başkanı, İdari Kontrol Birimi Başkanı, Yolsuzlukla Mücadele Heyeti Başkanı, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Yüksek Mahkeme Başkanı ve Başsavcı"dan oluşuyor.



Libya'nın doğusu ve batısında iki ayrı yönetim olması nedeniyle söz konusu üst düzey kurumlar da çift başlı bir yapı sergiliyor.