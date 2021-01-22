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Dünya Libya Başbakanı'ndan seçim açıklaması
Dünya

Libya Başbakanı'ndan seçim açıklaması

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, Birleşmiş Milletler ve BM Güvenlik Konseyi'ne Libya'da seçimlerin düzenlenmesi için tüm açılardan destek sağlamaları çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-01-22 16:25:00 -
Libya Başbakanı'ndan seçim açıklaması

Serrac, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BMGK'nın mevcut oturum başkanı olan Tunus’un BM Daimi Temsilcisi Tarık el-Adab'a hitaben mektup gönderdi.

Mektupta, "BM'nin ihtiyaçları değerlendirmek ve Libya Yüksek Seçim Kurulu (resmi) ile bu önemli ulusal etkinliğin başarıya ulaşması için istişare ve koordinasyon sağlamak için en kısa sürede bir ekip göndermesini bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca Serrac, BMGK'ya Libyalılar tarafından onaylanan tarihte genel seçimlerin yapılmasını memnuniyetle karşılayan bir karar çıkarmaya ve BM Libya Destek Misyonuna seçimlerin başarısı için gerekli imkanları sağlaması için bir yetki vermeye çağırdı.

BM öncülüğünde, Libya'daki farklı siyasi ve sosyal kesimleri temsilen seçilen 75 kişi ile yürütülen "Libya Siyasi Diyalog Forumu" kapsamında, 24 Aralık'ta ülkede genel seçimlere gidilmesi kararlaştırılmıştı.

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