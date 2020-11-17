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Aktüel Libya Başbakanı Serrac, ülkede seçim tarihinde uzlaşma sağlanmasından memnun
Aktüel

Libya Başbakanı Serrac, ülkede seçim tarihinde uzlaşma sağlanmasından memnun

Başbakan Fayiz es-Serrac, seçimler için Yüksek Seçim Komisyonu'na bütçe tahsis etme kararı aldı

Yeniakit Publisher
2020-11-17 00:28:29 -
Libya Başbakanı Serrac, ülkede seçim tarihinde uzlaşma sağlanmasından memnun

TRABLUS (AA) - Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, Tunus'ta gerçekleşen Libya Siyasi Diyalog Forumu'nda, seçimlerin Aralık 2021'de yapılması konusunda uzlaşıya varılmasını memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Serrac yaptığı yazılı açıklamada, seçim takvimi olarak 24 Aralık 2021 tarihi üzerinde anlaşma sağlanmasını memnuniyetle karşıladığını ve seçimleri icra edebilmesi için Yüksek Seçim Komisyonu'na bütçe tahsis etme kararı aldığını ifade etti.

Tahsis edilecek bütçeye ilişkin bilgi vermeyen Başbakan Serrac, ülkeyi krizden çıkarması beklenen seçimleri desteklediğini belirtti.

BM Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Temsilcisi Stephanie Williams, Tunus'un başkentinde BM tarafından seçilen 75 Libyalı'nın katıldığı Libya Siyasi Diyalog Forumu'nda yürütülen görüşmelere ilişkin 13 Kasım'da yaptığı açıklamada, forumda ülkedeki seçimlerin 24 Aralık 2021'de gerçekleştirilmesi konusunda uzlaşma sağlandığını söylemişti.


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