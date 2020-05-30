Libya Başbakanı Serrac, İtalyan mevkidaşı Conte ile telefonda görüştü

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ve İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Libya'daki krize siyasi çözüm arayışları, Avrupa Birliği'nin Libya'ya yönelik silah ambargosunun denetlemek için düzenlediği İrini operasyonu gibi konuları ele aldıkları bir görüşme yaptı.

Libya Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Serrac ve Conte telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Libya'ya dışarıdan silah girişinin ülkedeki çatışmayı ve gerilimi tırmandırdığını, Libyalıların çektiği sıkıntıların uzamasına yol açtığını belirten Conte'nin, "Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi himayesinde siyasi çözüme geri dönülmesi gerektiği, bunun için de boş kalan BM Libya Destek Misyonu Genel Sekreterliği görevine uygun ismin bir an önce atanması gerektiği" vurgusu yaptığı bildirildi.

İtalyan Başbakanı Conte'nin Libya'da 18 Ocak'tan bugüne kesintiye uğrayan petrol üretiminin yeniden başlamasının önemine işaret ettiği de aktarıldı.

Aynı şekilde Başbakan Serrac'ın, kendilerine yönelik (Halife Hafter'e bağlı milislerin gerçekleştirdiği) saldırının yenilgiye uğratılmasının ardından Libya hükümetinin siyasi çözümü amaçladığını belirttiği, "Saldırgan tarafa (Halife Hafter'e) silah akışının durmadığını, bilakis son dönemde arttığını, Halife Hafter'in bu saldırılarının kendisine ulaşan silahlardan kaynaklandığını" söylediği ifade edildi.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin başkentin güneyindeki sivil yerleşim bölgelerinden çekilirken geride el yapımı patlayıcı ve mayınlar tuzaklamasından ve bu patlayıcılar nedeniyle evlerine dönen bazı sivillerin hayatını kaybettiğinden de görüşmede bahseden Fayiz es-Serrac'ın, bu mayınların tespiti ve çıkarılması için İtalyan mevkidaşından yardım istediği belirtildi.

İki lider AB'nin Akdeniz'deki İrini operasyonunu görüştü

Açıklamaya göre iki lider, Avrupa Birliği'nin (AB), Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin Libya'ya silah ambargosunun Akdeniz'de denetlenmesi için 31 Mart'ta İ"rini" adı verilen operasyonu başlatma kararını görüştü.

İtalyan Başbakanı Conte, İrini operasyonunun amaçlarını yerine getirme konusunda tamamıyla "tarafsız" olduğunu savunurken, Libya Başbakanı Serrac ise operasyonun gerçekten etkin olabilmesi için "havadan, denizden ve karadan uygulanması gerektiği" yanıtını verdi.

İki ülke başbakanının, Akdeniz'de düzensiz göçmen sorununu ele aldıkları, bu konudaki koordinasyon mekanizmasının geliştirilmesi konusunda mutabık kaldıkları belirtildi.

Avrupa Birliği'nin İrini operasyonuna Libya hükümeti, Hafter'e hava yolu ve karadan ulaşan askeri yardımı denetlemekte yetersiz kaldığı için karşı çıkmıştı.

Libya hükümet güçleri, ülkenin batısını milislerden arındırmayı sürdürüyor

Libya ordusu, Hafter'e bağlı milislerin karşısında son dönemde pek çok askeri başarıya imza attı.

Ordu birlikleri, son olarak 25 Mayıs'ta başkentin güneyinde aralarında Hamza, Yermuk, Es-Savarih askeri kamplarının da yer aldığı geniş bir bölgeyi milislerden arındırmıştı.

Başkentin güneyindeki bazı noktalardan geri çekilen Hafter milislerinin, yerleşim bölgelerindeki konut ve yollara çok sayıda patlayıcı tuzakladığı ortaya çıkmıştı.

Hafter'e bağlı milisler, 4 Nisan 2019'da başkenti ele geçirmek için saldırı başlatmış ve ülkeyi şiddet sarmalına sürüklemişti. Bu süre zarfında pek çok yerleşim alanı hedef alınmış ve çok sayıda sivil yaşamını yitirmişti.