Libya Başbakanı Serrac, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu:

ANKARA (AA) - Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, Türkiye'ye, Libya sorununa ilişkin sergilediği tarihi ve cesur tutumu için teşekkür ederek Libya'da düşmanı tamamen ortadan kaldırıncaya kadar mücadele edeceklerini ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bundan sonraki süreçte müzakere olanağı vermeyeceklerini söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Serrac, görüşmede siyasi ve askeri bağlamda Libya'daki ve bölgedeki gelişmeleri ele aldıklarını belirtti.

İkili ilişkilerin geliştirilmesiyle ilgili konulara da değindiklerini söyleyen Serrac, "Bu bağlamda Sayın Cumhurbaşkanı'na Türkiye'nin tarihi ve cesur tutumundan dolayı özellikle teşekkürlerimizi ilettik. Bu kriz sürecinde hem Libya hem de Libya halkının yanında yer almalarından dolayı minnettarlığımızı ifade ettik." diye konuştu.

Serrac, despot askeri tavrın karşısında, her zaman sert tutum içinde olduklarını belirterek bu süreçte kendilerinin yanında olan Türkiye'ye ve Türk halkına teşekkür etti.

Libya Başbakanı Serrac, "Bize karşı, lejyonerler tarafından ve onları destekleyenlerce başlatılan bu saldırılardan sonra büyük bir başarı elde etmiş olduk. Trablus ve çevresini tamamıyla özgürleştirmeyi başardık. Aslında bu başarı, bu zafer hepimizin zaferidir." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, mücadeleye devam edeceklerini söylediğini aktaran Serrac, "Bu düşmanı tamamıyla ortadan kaldırıncaya kadar, ülke topraklarını zorbalıkla ele geçirmeye çalışmalarına karşı mücadele edeceğiz. Bu mücadelemiz içinde modern demokratik ülkemizi tesis etme yolunda geri adım atmayacağız. Ülkenin geleceğini ve olanaklarını sömürmelerine de müsaade etmeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Serrac, kanı dökülen masum insanlara her zaman vefa göstereceklerini vurgulayarak "Eğer bu savaş suçlusuyla müzakere masasına oturmayla ilgili her ne kadar birtakım zorlamalar olsa dahi, kendisinin meşruiyeti tanımadığını ve meşru davranmadığını da bilmekteyiz. Bu bağlamda hiçbir şekilde kendisine bundan sonraki süreçte müzakere olanağı vermeyeceğiz." dedi.

Kendileri için önemli olan tarafın halk ve halkın iradesi olduğunun altını çizen Serrac, "Libyalıları, masum insanları öldüren ve savaş suçu işleyenlerin de yasalar çerçevesinde ceza alması gerektiğini biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Serrac, arzulanan Libya Devleti için safları tek tutma ve beraber hareket etme zamanı olduğuna dikkati çekerek Libyalıların ölümüne sebep olan ve ülkenin altyapısını yıkıma uğratanlara ise "Şu an sizler Trablus çevresinde ve surlarında ciddi anlamda yenilgiye uğradınız. Artık bundan geri durmalısınız. Elinizi yakamızdan çekin. Libyalıları kendi hallerine bırakın. Tarih sizleri asla affetmeyecektir." diye seslendi.

- "Türk şirketlerini Libya'da görmek istiyoruz"

Libya'nın, sahip olduğu doğal kaynaklar, insan kaynakları ve birçok zenginlikle Türkiye ile yapıcı iş birliği kurma olanaklarına sahip olduğunu vurgulayan Serrac, "Ülkenizin ekonomik, siyasi ve bölgesel ağırlığıyla birlikte hep beraber sizlerle omuz omuza Libya'nın yeniden imarı sürecinde de Türkiye'yi ve Türk şirketlerini tekrar Libya'da görmek istiyorum." dedi.

Serrac, Türk şirketlerinin, iki kardeş ülke arasındaki ilişkilere uygun bir şekilde tekrar faaliyetlerine devam etmesini arzuladıklarını söyleyerek "Tarihi kültürel ilişkilerimize yaraşır bir şekilde önümüzdeki sürece bakmalıyız diye düşünüyorum. Sözlerimin sonunda, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına ve halkına en içten teşekkürlerimi iletirken, Türkiye'nin daha çok atılımla ilerlemesini ve halkın daha iyi noktalara ulaşmasını temenni ediyorum." diye konuştu.







