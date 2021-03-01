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Dünya Libya Başbakanı duyurdu: Gerçeği yansıtmıyor
Dünya

Libya Başbakanı duyurdu: Gerçeği yansıtmıyor

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, BM öncülüğünde İsviçre'de toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu üyeleri tarafından yapılan seçimlerde katılımcıların oylarının satın alındığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-03-01 17:03:00 -
Libya Başbakanı duyurdu: Gerçeği yansıtmıyor

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde İsviçre'de toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu (LSDF) üyeleri tarafından yapılan seçimlerde katılımcıların oylarının satın alındığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Başbakan Dibeybe'nin ofisinden yapılan açıklamada, Avrupa basınında yer alan "Güvenlik Konseyi'ne sunulan bir raporda, BM uzmanları geçen ayki Libya Siyasi Diyalog Forumu seçimlerinde en az 3 katılımcının oylarının satın alındığını ortaya koydu" şeklindeki iddialara yanıt verildi.

Seçimlerin şeffaf yapıldığına dikkat çekilen açıklamada, söz konusu iddiaların, "Hükümet kurma süreci ve ulusal mutabakat durumunun yanı sıra hükümete güven verme sürecini söylenti ve yalan haber yayma ve gerçekleri değiştirme yaklaşımını benimsediği" ifade edildi.

Bu tür iddialarla daha önce de olduğu gibi, Libya halkında çatışma, bölünme ve acılara neden olduğu vurgulanan açıklamada, "Seçim süreci tüm Libyalıların televizyonda izlediği şekilde tam bir şeffaflıkla gerçekleştirildi." denildi.

Ulusal Birlik Hükümeti'nin güvenoyu almasının yakın olduğu belirtilen açıklamada, Libya halkının, önündeki zorluk ve engellerin farkında olduğu ve bunların aşılması için gerekenleri yapacağından emin olunduğu kaydedildi.

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde 5 Şubat'ta İsviçre'de toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu üyelerince, 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan seçimlere kadar Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed Menfi, Başbakanlığa da Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.

Liste yöntemine göre yapılan oylamada Menfi ve Dibeybe'nin yanı sıra Başkanlık Konseyi yardımcıları olarak Musa el-Koni ve Abdullah el-Lafi'nin bulunduğu liste, 74 üyeden 39'unun oyunu almıştı.

Akile Salih, Fethi Başağa, Usame Cuveyli ile Abdulmecid Seyfunnasr'dan oluşan ve ikinci tura kalan diğer liste ise 34 oyda kalmıştı.

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