Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'den önemli ziyaret

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, kabinedeki bazı bakanlarla birlikte ülkenin batısındaki Beni Velid kentinde incelemelerde bulundu.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Dibeybe, mevcut yaşam koşullarını ve altyapı hizmetlerini yerinde görmek, yetkililer ve şehrin ileri gelenleriyle görüşmek için başkent Trablus'un yaklaşık 200 kilometre güneydoğusundaki Beni Velid'i ziyaret etti.

Dibeybe'ye Beni Velid ziyaretinde Dışişleri, İçişleri, Dışişleri, Adalet, Maliye, Yerel Yönetimler, Petrol ve Gaz, Planlama, Sosyal İşler, Ekonomi ve Ticaret, Ulaşım, Eğitim, Yüksek Öğrenim, Teknik Eğitim, Çalışma, Kültür, Gençlik, Spor, Konut, Tarım, Su Kaynakları ve Sanayi Bakanları ile Kabineden Sorumlu Devlet Bakanı ve İletişimden Sorumlu Devlet Bakanı eşlik etti.

Beni Velid neden önemli?

Ülkenin batısındaki en büyük kabilelerden Verfelli kabilesinin memleketi Beni Velid, 2011 yılında başlayan Libya'deki devrimi sürecinde, Sirte kenti ile Muammer Kaddafi'ye en bağlı iki kentten biri durumundaydı.

Kaddafi'ye verdiği destek nedeniyle Libya iç savaşı sürecinde devrimciler tarafından "kara listeye" alınan Beni Velid'in Başbakan Dibeybe tarafından ziyaret edilmesi, yeni hükümetin toplumsal adalet ve ulusal uzlaşı vizyonu bakımından sembolik önem taşıyor

BM öncülüğünde 5 Şubat'ta İsviçre'de toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu üyelerinin yaptığı oylama sonucunda, ülkede 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan seçimlere kadar Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed el-Menfi, Başbakanlığa da Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.