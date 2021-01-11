Libya arşivlerine Siyonist tuzak! Hedef: Türk-İslam izlerini yok etmek

Muhammet Kutlu Ankara

Haçlı seferlerinin başladığı ilk günden beri dünyadan İslam’ı silmeyi hedefleyen karanlık zihniyet, Siyonistlerin son yüzyılda gemi azıya almasıyla birlikte hedefine ulaşmak için özellikle Osmanlı coğrafyasında faaliyetlerini artırdı. Siyonist emperyalistler, türlü bahaneler ve sebeplerle çıkardıkları savaş ve iç savaşlarla başta Kudüs olmak üzere İslam coğrafyasındaki tüm Türk-İslam izlerini silme planlarını hayata geçiriyor. Karanlık eller, Körfez Savaşları ve Irak işgali ile birlikte kirli emellerini daha üst seviyeye taşırken, Irak’taki paha biçilmez tarihi eserler, el yazmaları, ibadethaneler ve camileri bir bir tarih sahnesinden sildiler. Kuzey Irak’ta, Musul ve Kerkük’te Osmanlı tapu ve nüfus kayıtlarını imha ettiler. Suriye’de çıkardıkları iç savaşta taş taş üstünde bırakmadılar.

Akit’in aldığı bilgilere göre, şimdi de büyük çoğunluğu Osmanlı dönemi belgelerinden oluşan Trablus’taki Libya Devlet Arşivleri’ni vakıflara devrederek Libya’nın Türkiye ile tarihi bağlarını yok etmeye hazırlanıyorlar.

Hafter başaramayınca başka yola başvurdular!

Akit’in bölgeden aldığı bilgiye göre, Suudi Arabistan etkisindeki Libya Vakıflar Yönetimi, öteden beri Trablus Belediyesi’ne bağlı olarak korunaklı bir binada muhafaza edilen Libya Arşiv ve Tarih Araştırma Merkezi’ni devralmaya çalışıyor. Merkez’de, Osmanlı dönemindeki tüm yazışmalar, nüfus sayımları, padişah fermanları, dini fetvalar ve binlerce el yazması dini eser bulunuyor. Söz konusu arşivler, Arap Baharı ile başlatılan olaylar sonucunda batılı güçlerin güdümündeki milisler tarafından öldürülen eski Libya Lideri Muammer Kaddafi tarafından büyük ihtimam gösterilerek özel binasında muhafaza edilmişti.

Bir oldu bittiye getirilmek isteniyor

Libyalı kaynaklar, batılı emperyalistlerin güdümündeki darbeci general Halife Hafter’in en önemli hedefleri arasında bulunan, ancak Türkiye’nin verdiği destekle saldırıları püskürten Ulusal Mutabakat Hükümeti yönetimi tarafından korunan arşivlerin, son dönemde anlaşılmaz bir şekilde bir oldubittiyle Suudi Arabistan etkisine açık Vakıflar Yönetimi’ne devredilmeye çalışıldığına dikkat çekiyorlar. Trablus ve Mistrata’da yoğun olarak bulunan Köroğlu Türkleri ise, söz konusu arşivlerin bir şekilde emperyalistler tarafından ele geçirilerek ülkenin Osmanlı ve Türkiye ile olan tarihi bağlarının yok edilmek istendiğine inanıyorlar. Mistrata Türkleri, Hafter’e bağlı milis güçlerin ele geçirip yok edemediği kritik önemdeki arşivlerin, hile ile ele geçirilmeye çalışıldığını söylüyor.