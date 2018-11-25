THY- Euroleague
0553 313 94 23

Libertadores Kupası finali ikinci kez ertelendi

25 Kasım 2018 Pazar 21:16
Libertadores Kupası finali ikinci kez ertelendi


ANKARA (AA) - Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Libertadores Kupası'nın final rövanş maçı, Boca Juniors Kulübünün itirazı üzerine ikinci kez ertelendi.

Dün yapılması gereken ancak River Plate taraftarlarının Boca Juniors oyuncularını taşıyan otobüse saldırmalarının ardından bugün TSİ 23.00'te oynanması planlanan final karşılaşması, ileri bir tarihe alındı.

CONMEBOL'dan yapılan açıklamaya göre, Boca Juniors Kulübünün itirazı üzerine toplanan yönetim kurulu, eşitlik ilkesi gereği River Plate'in sahasındaki rövanşın ertelenmesini kararlaştırdı.

Maçın tarihi, 27 Kasım Salı günü River Plate ve Boca Juniors kulüplerinin başkanlarının da katılacağı toplantıda belirlenecek.

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'in iki köklü kulübü arasındaki finalin ilk ayağına Boca Juniors ev sahipliği yapmış ve mücadele 2-2 sonuçlanmıştı.

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 21:16
  1. Boca Juniors
  2. Futbol
  3. Libertadores Kupası
  4. River Plate

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trabzonspor'un 8 yıllık özlemi sona erdi
    1. Trabzonspor'un 8 yıllık özlemi sona erdi
    2. Niğde'de avlanırken ayağı kırılan kişi..
    3. "Gördüğüm istihbarata göre cinayet..
    4. Lübnan'dan İsrail'e sert tepki!
    5. Hatay'da traktör devrildi: 1 ölü
    6. BM'ye karşı çıktı: Kabul etmiyorum
    7. Libertadores Kupası finali ikinci kez..
    8. Osmanlıspor, Tetiş Yapı Elazığspor..
    9. Güneş ve Kavalcı nikah şahidi oldu
    10. Beyaz çamaşırları beyazlatmanın 3 yolu
    11. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    12. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    13. Trabzonspor Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup..
    14. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    15. Kayserispor, Sağlam ile devam kararı..
    16. Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in..
    17. İran'a karşı savaş açtılar!
    18. Binanın temelinde tarihi mezar bulundu
    19. Kemik erimesini önleme yolları nelerdir?
    20. Beyoğlu'nda izinsiz gösteriye polis..
    Lüks yatta ahlaksız parti! Arap prensleri, sarhoş oldu
    Lüks yatta ahlaksız parti! Arap prensleri, sarhoş oldu
    ABD'den Türkiye'ye misilleme! Tehdit yüklü bir mesaj...
    ABD'den Türkiye'ye misilleme! Tehdit yüklü bir mesaj...
    Yeniden Refah Partisi'nin listesi ortaya çıktı!
    Yeniden Refah Partisi'nin listesi ortaya çıktı!
    Anlaşma sağlandı! Artık tüm camilerde uygulanacak
    Anlaşma sağlandı! Artık tüm camilerde uygulanacak
    AK Parti belediye başkan adayları kimler oldu? AK Parti yerel seçim adayları
    AK Parti belediye başkan adayları kimler oldu? AK Parti yerel seçim adayları

    Günün Karikatürü

    25 Kasım 2018
    Türk devi satılıyor
    Türk devi satılıyor
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?