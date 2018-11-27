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Libertadores Kupası finali Arjantin'de oynanmayacak

- Maç öncesinde çıkan olaylar nedeniyle iki kez ertelenen Libertadores Kupası finali rövanş maçı, Arjantin'de yapılmayacak

27 Kasım 2018 Salı 21:33
Libertadores Kupası finali Arjantin'de oynanmayacak


ANKARA (AA) - Maç öncesinde çıkan olaylar nedeniyle iki kez ertelenen Libertadores Kupası finali rövanş maçının Arjantin'de yapılmamasına karar verildi.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından yapılan açıklamada, rövanş maçının Arjantin'de yapılmayacağı, 8 veya 9 Aralık tarihinde farklı bir ülkede oynanacağı belirtildi.

Açıklamada, maçın oynanacağı ülkenin ve tarihin kısa süre içinde netleşeceği de vurgulandı.

River Plate'in Antonio Vespucio Liberti Stadyumu'nda geçen cumartesi oynanması gereken karşılaşma, River Plate taraftarının Boca Juniors oyuncularını taşıyan otobüse saldırmasının ardından bir gün sonraya ertelenmişti. CONMEBOL, Boca Juniors Kulübünün karara itirazının ardından maçı ikinci kez erteleme kararı almıştı.

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'in iki köklü kulübü arasındaki finalin ilk ayağına Boca Juniors ev sahipliği yapmış ve mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.


Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 21:33
  1. Arjantin
  2. Boca Juniors
  3. Futbol
  4. Libertadores Kupası
  5. River Plate

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