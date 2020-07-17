  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

LGS'de tam puan alan Furkan Kutlu başarısını düzenli ve disiplinli çalışmaya borçlu

Batman'da yaşayan Kutlu: - "Sınava girecek arkadaşlarıma tavsiyem çalışmaya bu yaz başlamaları. Yazın bütün konuları bitirip, kitap okumalarını tavsiye ediyorum"

Yeniakit Publisher
2020-07-17 17:37:32 -
LGS'de tam puan alan Furkan Kutlu başarısını düzenli ve disiplinli çalışmaya borçlu

BATMAN (AA) - Batman'da yaşayan ve Milli Eğitim Bakanlığınca 2020 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 20 Haziran'da yapılan merkezi sınavda tam puan alan Furkan Kutlu, başarısını düzenli ve disiplinli çalışmaya borçlu.

Anne ve babası öğretmen olan ve Batman Kültür Ortaokulu 8. sınıftan mezun olan Kutlu, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde ailesinin ve öğretmenlerinin büyük desteğini gördüğünü belirtti.

"Sınava girecek olan arkadaşlarıma tavsiyem çalışmaya bu yaz başlamaları. Yazın bütün konuları bitirip, kitap okumalarını tavsiye ediyorum. Ben de bu şekilde yaptım . Yazın bütün konuları bitirip, kış aylarında da tekrar yapıp, test çözdüm." diyen Kutlu, öğretmenlerini de çok iyi dinlediğini anlattı.

Kutlu, pandemi sürecinde derslerine daha da yoğunlaştığını vurgulayarak, "Derslerime çalışırken eğlencemi de aksatmadım. Sınavdan çıktıktan sonra soruları kontrol ettiğimde yanlışımın olmadığını gördüm. Resmi olarak sonuçlar açıklanınca da birinci olduğumu gördüm. Ailem çok sevindi. Arkadaşlarım beni tebrik etti." dedi.

Sınava girecek olanlara heyecanlanmamaları tavsiyesinde bulunan Kutlu, kesinlikle strese girilmemesi gerektiğini aktardı.

Öğrencilerin sınavlara mutlu bir şekilde katılması gerektiğini ifade eden Kutlu, bunun sınavdaki başarıyı olumlu etkilediğini kaydetti.

Baba Fuat Kutlu da öğretmen bir baba olarak oğluna sürekli rehberlik yapmaya çalıştığını vurguladı.

Öğrencilerine ve oğluna her zaman bol bol kitap okumalarını, derslerini takip etmelerini, öğretmenlerini dinlemelerini tavsiye ettiğini anlatan Kutlu, oğlunun bu tavsiyelere uyduğunu başarılı olduğunu belirtti.

Kutlu, "Oğlum oyununu oynadı, derslerini çalıştı ve sonuç olarak başarı beraberinde geldi. Oğlumun sınava hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Pandemi sürecinde bizlere desteğini esirgemeyen öğretmenlerine ayrıca teşekkür ederim." diye konuştu.

Okul müdürü Mehmet Emin Şimşek de Furkan'ı başarısından dolayı tebrik etti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2017 model Renault Kangoo
Satılık 2017 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı