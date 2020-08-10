LGS tercih sonuçları açıklandı mı? İşte LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı

Milyonlarca öğrencinin sorduğu ‘LGS tercih sonucu açıklandı mı?’ sorusu cevabını buldu.

Lise tercihleri kapsamında hangi okula yerleştiğini görebilecek olan pek çok öğrenci, bu bilgileri MEB tarafından yayımlanan sorgulama sayfası aracılığıyla öğrenebilecek. Öğrenciler, LGS tercih sonucu sonrası lise yerleştirme durumuna göre nakil için bekleyişe geçecek ya da yerleştirme yapılan okul için kayıt gününü bekleyecek.

LGS tercih sonuçları 10 Ağustos tarihinde '//www.meb.gov.tr' adresinden açıklandı.

1. nakil tercih başvuruları 10-14 Ağustos'ta

LGS tercih sonuçları ekranı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı son dakika açıklamasının ardından erişime açıldı. 2020 LGS sonuçları, 'www.meb.gov.tr' adresi üzerinden sorgulanacak. MEB tarafından yayımlanan olan LGS tercih sonuçları açıklamasıyla beraber, nakil işlemleri başlayacak. Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 10-14 Ağustos tarihleri aralığında alınacak.

Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda 2 (iki) dönem hâlinde alınacak ve yerleştirmeye esas nakil sonuçları her nakil döneminin sonunda, 17 Ağustos 2020 ve 24 Ağustos 2020 tarihlerinde ilan edilecek.

Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarına başvurmaları hâlinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 24-26 Ağustos 2020 tarihlerinde komisyonca yerleştirilecek.