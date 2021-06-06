8.sınıf öğrencilerinin merakla beklediği sınav 6 Haziran Pazar günü yapıldı. Sınavın ardından ise öğrenciler sınav soru ve cevap anahtarını araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı öğleden sonra soruları ve cevap anahtarını yayımladı.

LGS sözel soru ve cevap anahtarı | LGS sözel soruları zor muydu?

LGS 2021 sona erdi. Sınava giren ve 155 dakika ter döken gençler soru ve cevap anahtarını merak ediyor. LGS’ye girenlerin bir kısmı sözel sorularının normal zorlukta olduğunu ifade ederken kimi öğrenci ise sözelin kendilerini fazlasıyla zorladığını ifade ediyor.

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