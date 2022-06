LGS sınavında maske takılacak mı? LGS sınavında maske kalktı mı, zorunlu mu?

Korona vaka sayıları arka arkaya üç gün 1000’in altında gerçekleşti ve toplu taşımada maske takma zorunluluğu hastaneler haricinde her yerde kaldırıldı. LGS sınavı için 5 Haziran’da binlerce 8. sınıf öğrencisi sınavda ter dökecek. LGS sınavına katılacak öğrenciler ve velileri LGS sınavında maske zorunlu mu değil mi? sorusunu sormakta. Peki LGS sınavında maske takmak zorunlu mu, serbest mi? LGS sınavında maske takmak kalktı mı? İşte detaylar.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleriyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 3 yıldır uygulanan kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu tümüyle kaldırılmıştır" açıklamasında bulunmuştu. Peki LGS sınavında maske kalktı mı?

LGS sınavında maske takılacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Covid-19 sonrası öğrencilerimiz maskesiz şekilde sınava girecekler. İnşallah maskesiz şekilde sınav sürecini rahat geçirirler" dedi.

2022 LGS sınav saat kaçta başlayacak?

LGS sınavı birinci oturum Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak. LGS sınavı birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. LGS ikinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika süreleri olacak. Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.

2022 LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS 2022 sınav sonuçları, 30 Haziran 2022'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.