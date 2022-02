LGS sınavı ne zaman 2022 hangi tarihte? 2022 LGS başvuruları başladı mı nasıl, nereden yapılacak?

2019 LGS ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı, binlerce öğrenci tarafından araştırılan konular arasında yer almaya devam ediyor. Merkezi sınavla öğrenci alacak fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programları ve özel program ve proje uygulayan ortaöğretim kurumlarına öğrenci seçmek amacıyla her yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8. sınıf öğrencilerine LGS sınavı yapılmakta.

LGS sınavı ne zaman saat kaçta başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) düzenlediği Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı 5 Haziran 2022 Pazar günü yurt genelinde düzenlenecek. Birinci oturum saat 09.30'da, ikinci oturum saat 11.30'da başlayacak.

LGS başvuruları ne zaman başlayacak?

2022 LGS başvurusu başladı mı? Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı başvuruları 2022 Nisan ayında alınacak. Fakat henüz LGS kılavuzu yayımlandığı için net tarih Milli Eğitim bakanlığı (MEB) tarafından duyurulmadı. Geçen yıllarda olduğu gibi LGS başvurularının nisan ayında yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

LGS başvurusu nasıl yapılacak?

2021-2022 eğitim öğretim yılı sonunda sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav başvuru ve uygulama kılavuzu, Bakanlığın "www.meb.gov.tr" internet adresinden açıklanmaka.

LGS kapsamında 5 Haziran'da uygulanacak merkezi sınavın başvuruları, MEB tarafından açıklanan tarihleri arasında Bakanlık tarafından merkezi olarak gerçekleştirilecek.

Otomatik başvuru işlemi, yurt içinde eğitim alan tüm 8'inci sınıf öğrencileri için gerçekleştirilecek. Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler ise başvurularını yayımlanan kılavuzunda bulunan formu doldurarak yapacak. Böylece öğrencilerin ve velilerin sınav başvurusu için fiziki bir başvuru yapmasına gerek kalmayacak.

Başvurusu Bakanlık tarafından otomatik gerçekleştirilen öğrencilerin sınava katılma zorunluluğu bulunmayacak. Sınava katılmak isteyen öğrenciler herhangi bir başvuru işlemine gerek duymadan sınava katılabilecek.

Fotoğraflı sınav giriş belgesi açıklanan tarihler arasında e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden açıklanacak. Okul müdürlükleri bu tarihten itibaren öğrencilerinin sınav giriş belgelerini alacak ve mühürleyerek öğrencilere teslim edecek.

LGS sınavında kaç soru soruluyor?

LGS sınavı nasıl yapılacak? LGS sınavında kaç soru sorulacak? LGS sınav konuları ve sınav soru sayıları nedir? LGS sınavına katılan öğrencilere hepsi çoktan seçmeli türünde toplam soru sorulacak. Birinci oturum Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak.

Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve yanıtlamaları için 80 dakika süre verilecek.

Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunacak.