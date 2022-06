LGS sınav süresi ne kadar? LGS’de kaç soru var? LGS kaçta başlayacak kaçta bitecek?

5 Haziran'da yapılacak sınav için otomatik başvuru işlemi, 4-14 Nisan 2022 tarihleri arasında alındı. LGS sınavına girecek öğrencilerin yanlarında bulundurması zorunlu olan sınav giriş belgesi, 27 Mayıs'tan itibaren e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden açıklandı. LGS sınavına girecek adaylar şimdi sınav tarihini beklemekte. Peki LGS sınav süresi ne kadar? LGS’de kaç soru var?

LGS sözel oturum saat kaçta başlayacak?

Sınav, iki oturum halinde uygulanacak. Sözel oturum saat 09.30'da başlayacak ve öğrencilere Türkçe, inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek.

LGS'de kaç soru sorulacak?

LGS sınav soru sayısı kaç? LGS sınavına katılacak adaylara toplam 90 soru yöneltilecek.

LGS matematik ve fen bilimleri soru sayısı kaç?

İkinci oturum LGS sınavı saat 11.30'da başlayacak matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 sorunun yöneltileceği sayısal oturumda ise öğrencilere 80 dakika süre verilecek.

LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak. 2022 LGS sınav sonuçları, 30 Haziran 2022'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri, posta yoluyla gönderilmeyecek.