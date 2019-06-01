İyi bir lise hayali kuran binlerce 8. Sınıf öğrencisi gece gündüz demeden hazırlandığı LGS için 1 Haziran Cumartesi günü ter döktü. Birinci oturum 09.30´da ve ikinci oturum 11.30´da başladı. MEB 2019 LGS sınavına giren öğrenciler LGS sınav soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? MEB 2019 LGS sınav soru ve cevapları açıklandı mı? sorularını sormaya başladı bile. Peki Son dakika Liseye Geçiş Sınavı 2019 LGS soru ve cevapları ne zaman açıklanacak?LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı.

LGS SORU KİTAPÇIĞI 2019

2019 LGS maratonu 17 Nisan’da yapılan başvuruyla start vermişti. Milli Eğitim Bakanlığı 8. Sınıf öğrencilerinin gireceği LGS sınav giriş yerlerini önceki gün açıklamıştı. Binlerce LGS sınavına girecek öğrenciler hayalindeki liseye girmek için bugün LGS sınavında ter dökecek. Peki LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2019 LGS sınav soru ve cevapları ne zaman açıklanacak?

LGS sınav soru ve cevapları açıklandı mı?

İyi bir lise hayali kuran binlerce 8. Sınıf öğrencisi gece gündüz demeden hazırlandığı LGS için bugün ter dökecek. Birinci oturum Türkiye saati ile 09.30´da ve ikinci oturum 11.30´da başladı. Birinci oturumda, 8´inci sınıf Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil, ikinci oturumda ise matematik ve fen bilimlerinden sorular yöneltildi. 60 dakika olan sayısal alan sınav oturum süresi 20 dakika uzatılarak 80 dakikaya çıkarıldı. Buna göre sınavın birinci bölümü 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve 75 dakika süre verildi. İkinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alan testinden oluşacak ve 80 dakika süre tanındı. MEB LGS soru ve cevaparı http://odsgm.meb.gov.trinternet adresi üzerinden LGS soru ve cevaplarını açıkladı.

LGS sınavsız yerleştirme nasıl yapılacak?

Sınavsız yerel yerleştirmede, 2018’de ortaokullarda bulunma kriteri bu yıl kaldırıldı. Sınavsız yerel yerleştirme, öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanının üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılacak. Üç kriterde eşitlik olması durumunda sırasıyla 8, 7 ve 6’ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılacak.

Aydın LGS lise taban puanları 2019

Adana lise taban puanları 2019 MEB

Antalya lise taban puanları 2019 LGS

Şanlıurfa lise taban puanları 2019 MEB e okul

Konya lise taban puanları 2019

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