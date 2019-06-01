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LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2019

2019 LGS maratonu 17 Nisan’da yapılan başvuruyla start vermişti. Milli Eğitim Bakanlığı 8. Sınıf öğrencilerinin gireceği LGS sınav giriş yerlerini önceki gün açıklamıştı. Binlerce LGS sınavına girecek öğrenciler hayalindeki liseye girmek için bugün LGS sınavında ter dökecek. Peki LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2019 LGS sınav soru ve cevapları ne zaman açıklanacak?

01 Haziran 2019 Cumartesi 08:25
LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2019

2019 LGS maratonu 17 Nisan’da yapılan başvuruyla start vermişti. Milli Eğitim Bakanlığı 8. Sınıf öğrencilerinin gireceği LGS sınav giriş yerlerini önceki gün açıklamıştı. Binlerce LGS sınavına girecek öğrenciler hayalindeki liseye girmek için bugün LGS sınavında ter dökecek. Peki LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2019 LGS sınav soru ve cevapları ne zaman açıklanacak?

LGS sınav soru ve cevapları ne zaman açıklanacak?

İyi bir lise hayali kuran binlerce 8. Sınıf öğrencisi gece gündüz demeden hazırlandığı LGS için bugün ter dökecek. Birinci oturum Türkiye saati ile 09.30´da ve ikinci oturum 11.30´da başlayacak. Birinci oturumda, 8´inci sınıf Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil, ikinci oturumda ise matematik ve fen bilimlerinden sorular yöneltilecek. 60 dakika olan sayısal alan sınav oturum süresi 20 dakika uzatılarak 80 dakikaya çıkarıldı. Buna göre sınavın birinci bölümü 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve 75 dakika süre verilecek. İkinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alan testinden oluşacak ve 80 dakika süre tanınacak.

LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2019

2019 LGS sonuçları 24 Haziran 2019 tarihinde açıklanacak. Öğrenciler merkezi sınav sonuçlarına 24 Haziran'dan itibaren www.meb.gov.tr internet adresi üzerinden görüntüleyebilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 08:25
  1. LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2019
  2. LGS sınav soru ve cevapları ne zaman açıklanacak?

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