2021 LGS sınavı koronavirüs salgını önlemleri altında gerçekleşti. Sınava giren, 155 dakika boyunca ter döken öğrenciler puanlarını hesaplayabilmek için soru ve cevapların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı, sınavın ardından soru ve cevap anahtarlarını yayımladı.

LGS sayısal soruları ve cevap anahtarı | LGS sayısal soruları zor muydu?

LGS’ye giren öğrencilerin bir bölümü sayısal sorularının normal zorlukta olduğunu ifade ederken bir bölümü ise soruların kendilerini bir hayli zorladığını belirtiyor. MEB, sayısal ve sözel soru-cevapları yayımladı.

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