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Eğitim LGS sayısal soruları ve cevap anahtarı | LGS sayısal soruları zor muydu?
Eğitim

LGS sayısal soruları ve cevap anahtarı | LGS sayısal soruları zor muydu?

LGS soru ve cevapları | 8.sınıf öğrencileri 6 Haziran Pazar günü yapıldı. Sınavın ardından öğrenciler, soru ve cevap anahtarının ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Konu hakkında Milli Eğitim Bakanlığı’ndan açıklama geldi. Peki, LGS soruları ne zaman açıklanacak? LGS soruları zor muydu?

Yeniakit Publisher
2021-06-06 17:07:00 -
LGS sayısal soruları ve cevap anahtarı | LGS sayısal soruları zor muydu?

2021 LGS sınavı koronavirüs salgını önlemleri altında gerçekleşti. Sınava giren, 155 dakika boyunca ter döken öğrenciler puanlarını hesaplayabilmek için soru ve cevapların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı, sınavın ardından soru ve cevap anahtarlarını yayımladı.

LGS sayısal soruları ve cevap anahtarı | LGS sayısal soruları zor muydu?

LGS’ye giren öğrencilerin bir bölümü sayısal sorularının normal zorlukta olduğunu ifade ederken bir bölümü ise soruların kendilerini bir hayli zorladığını belirtiyor. MEB, sayısal ve sözel soru-cevapları yayımladı.

 

LGS SAYISAL SORU VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

LGS sözel soru ve cevap anahtarı | LGS sözel soruları zor muydu?
LGS sözel soru ve cevap anahtarı | LGS sözel soruları zor muydu?

Eğitim

LGS sözel soru ve cevap anahtarı | LGS sözel soruları zor muydu?

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