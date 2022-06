2022 LGS 5 Haziran Pazar günü 17 bin 915 okulda yapılacak. Öğrenciler geçen sene olduğu gibi bu yılda kendi okullarında sınava girecek. LGS hazırlıklarını sürdürenler puan hesaplama işleminin nasıl yapıldığını merak ediyor.

LGS puanı hesaplama nasıl yapılır?

Sınav, iki oturum halinde uygulanacak. Sözel oturum saat 09.30'da başlayacak ve öğrencilere Türkçe, inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek.

Saat 11.30'da başlayacak matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 sorunun yöneltileceği sayısal oturumda ise öğrencilere 80 dakika süre verilecek.

Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak. Hesaplanan toplam ağırlıklı standart puan kendi içinde en küçüğü 100 ve en büyüğü 500 olan bir puan dağılımına dönüştürülecek.

Öte yandan LGS 2022 sonuçları 30 Haziran 2022’de açıklanacak.