“Cehennemi yaşayacaksınız” demişti: 48 saatlik süreyi 8 Nisan'a kadar uzattı İsfahan'da ABD'ye ağır darbe: Dev nakliye uçakları un ufak oldu! 6 Nisan 2026: Günün Âyet ve Hadisi 6 Nisan 1999: Mehmet Çağlayan'ın vefatı (Âlim, Müftü) Katil devlet şok içinde! Art arda sirenler çaldı Savaş devam ediyor! İran'ın başkenti Tahran'da patlama! Körfez hattında gerilim yüksek! Misillemeler devam ediyor Komşuda tansiyon yüksek! Çok sayıda İHA saldırısı düzenlendi İran'dan dikkat çeken Hürmüz Boğazı açıklaması! Eskisi gibi olmayacak İran'dan ABD'ye zehir zemberek "soykırım" suçlaması! "Altyapımıza dokunursanız savaş suçu işlersiniz!"
LGS ne zaman? LGS ertelendi mi 2026?

LGS ne zaman? LGS ertelendi mi 2026?

Hayalindeki liseye yerleşmek isteyen milyonlarca öğrencinin gözü kulağı LGS’de… Milli maçlar sebebiyle LGS’nin tarihinin değişip değişmediği ise merak konusu... Peki, LGS 2026 ne zaman yapılacak?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınavın tarihiyle ilgili tartışmalar, Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıklamasıyla netlik kazandı. Milli maç takvimiyle çakışma ihtimali nedeniyle gündeme gelen değişiklik sonrası öğrenciler ve veliler “LGS ertelendi mi?” sorusuna cevap ararken, sınavın yeni tarihi resmen duyuruldu.

 

LGS tarihi değişti mi?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre LGS sınav tarihi değiştirildi. Daha önce 14 Haziran 2026 Pazar günü yapılacağı duyurulan sınav, bir gün öne çekildi.

 

Bakanlık açıklamasına göre 2026 LGS sınavı 13 Haziran 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Sınavın gününün değiştirilmesinde, aynı tarihte oynanacak milli maç sonrası oluşabilecek yoğunluk ve gürültü gibi faktörlerin öğrencileri etkilememesi dikkate alındı.

 

Sınav saatleri değişti mi?

LGS oturum saatlerinde herhangi bir değişiklik yapılmadı. Buna göre birinci oturum olan sözel bölüm saat 09.30’da, ikinci oturum olan sayısal bölüm ise saat 11.30’da başlayacak.

 

Sınav öncesi okullar tatil mi?

Sınav öncesinde hazırlıkların sağlıklı şekilde yapılabilmesi için 12 Haziran 2026 Cuma günü okullarda eğitime bir gün ara verilecek. Bu tarihte öğretmenler idari izinli sayılacak.

MEB'den özel yayınevlerine geçit yok!
MEB'den özel yayınevlerine geçit yok!

Eğitim

MEB'den özel yayınevlerine geçit yok!

MEB duyurdu: Yarın tüm okullarda ilk kez bu ders işlenecek
MEB duyurdu: Yarın tüm okullarda ilk kez bu ders işlenecek

Eğitim

MEB duyurdu: Yarın tüm okullarda ilk kez bu ders işlenecek

MEB’den yeni kılavuz! Ortak dil oluşturulacak
MEB’den yeni kılavuz! Ortak dil oluşturulacak

Eğitim

MEB’den yeni kılavuz! Ortak dil oluşturulacak

