LGS ne zaman? LGS ertelendi mi 2026?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınavın tarihiyle ilgili tartışmalar, Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıklamasıyla netlik kazandı. Milli maç takvimiyle çakışma ihtimali nedeniyle gündeme gelen değişiklik sonrası öğrenciler ve veliler “LGS ertelendi mi?” sorusuna cevap ararken, sınavın yeni tarihi resmen duyuruldu.

LGS tarihi değişti mi?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre LGS sınav tarihi değiştirildi. Daha önce 14 Haziran 2026 Pazar günü yapılacağı duyurulan sınav, bir gün öne çekildi.

Bakanlık açıklamasına göre 2026 LGS sınavı 13 Haziran 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Sınavın gününün değiştirilmesinde, aynı tarihte oynanacak milli maç sonrası oluşabilecek yoğunluk ve gürültü gibi faktörlerin öğrencileri etkilememesi dikkate alındı.

Sınav saatleri değişti mi?

LGS oturum saatlerinde herhangi bir değişiklik yapılmadı. Buna göre birinci oturum olan sözel bölüm saat 09.30’da, ikinci oturum olan sayısal bölüm ise saat 11.30’da başlayacak.

Sınav öncesi okullar tatil mi?

Sınav öncesinde hazırlıkların sağlıklı şekilde yapılabilmesi için 12 Haziran 2026 Cuma günü okullarda eğitime bir gün ara verilecek. Bu tarihte öğretmenler idari izinli sayılacak.