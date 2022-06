Son iki senede olduğu gibi bu yıl da Milli Eğitim Bakanlığı tüm 8.sınıf öğrencilerinin LGS kayıtlarını otomatik olarak yaptı. Heyecan ve karışıklık olmaması adına öğrenciler sınavlara kendi okullarında girdi. Şimdi ise gözler sonuçlara ve tercih sürecine çevrildi. Peki, lise tercihleri ne zaman yapılacak?

LGS 2022 tercihleri ne zaman başlayacak? MEB 2022 lise tercih tarihleri:

2022 LGS 81 ilde 5 Haziran Pazar günü yapıldı. Sınavın ardından Milli Eğitim Bakanlığı soruları ve cevap anahtarlarını yayımladı. Öğrenciler ise tahmini puanlarını hesaplamaya başladı. LGS 2022 sonuçları 30 Haziran Perşembe günü ilan edilecek. Sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı’nın web sitesi “meb.gov.tr” adresinden yayımlanacak. Öğrencilere sonuçlar posta yoluyla gönderilmeyecek.

Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunacak.

LGS tercihlerinin ne zaman yapılacağına ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı. Ancak 2021 yılında LGS sonuçları 30 Haziran’da açıklanmış tercihler 5-16 Temmuz tarihleri arasında alınmıştı. Bu tarihler göz önünde bulundurulduğunda LGS tercih işlemlerinin temmuz ayının ilk haftasında yapılacağı tahmin ediliyor. Konu hakkında resmi bir açıklama geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.

Öte yandan LGS tercih işlemleri e-Okul üzerinden online olarak yapılıyor.