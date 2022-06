2022 LGS 5 Haziran Pazar günü 81 ilde yapıldı. Sınavın ardından öğrenciler puan hesaplama işlemlerine başladı. Peki, kaç puanla hangi okula yerleşilir. LGS taban puanlar 2022:

LGS 2022 taban puanları | LGS yüzdelik dilim kontenjan taban puanlar 2022 ne zaman açıklanır?

LGS'nin ardından öğrenciler kaç puan alacaklarına yönelik tahminlerde bulunmaya başladı. Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.

LGS taban puanları, kontenjanlar ve yüzdelik dilimle ilgili açıklama henüz yapılmadı. LGS sonuçları 30 Haziran’da açıklanacak. Sonuçların ardından tercih kılavuzu yayımlanacak. Tercih kılavuzuyla birlikte bir önceki seneye ait tabun puanları, yüzdelik dilimler ve kontenjan bilgileri paylaşılmış olacak.

LGS 2022 tercih kılavuzunun açıklanacağı tarihe ilişkin şimdilik bilgi bulunmuyor. Sonuçlar 30 Haziran’da açıklandığında konu hakkında Milli Eğitim Bakanlığı’nda bir paylaşım yapılması bekleniyor.