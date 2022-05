LGS 2022 sınav giriş belgesi yayınlandı mı? LGS sınav giriş belgesi nereden alınacak?

2022 LGS sınav başvurusunu tamamlayan adaylar sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak sorularına yanıt aramaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı 2022 LGS sınav giriş belgesi hakkında son dakika açıklamasında bulundu.

LGS sınav giriş belgesi nereden alınacak?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 5 Haziran Pazar günü yapılacak merkezi sınavın giriş bilgileri yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrenciler, sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerine Bakanlığın "http://www.meb.gov.tr/" internet adresi ve e-Okul üzerinden ulaşabilecek. LGS adayları sınava eğitim gördükleri okullarda girecek.

LGS sınavı saat kaçta?

LGS sınav saati kaçta başlayacak kaçta bitecek? LGS sınavı iki oturum hâlinde gerçekleştirilecek. Öğrencilere hepsi çoktan seçmeli toplam 90 soru sorulacak. Birinci oturum Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika süreleri olacak. Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.

LGS 2022 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Merkezî Sınav sonuçları 30 Haziran 2022 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.