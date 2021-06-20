LGS 2021 tercih kılavuzu yayınlandı mı? LGS tercihleri ne zaman başlayacak? MEB 2021 LGS sonuçları

LGS lise tercihleri başladı mı? Milli Eğitim Bakanlığı 201 LGS tercih kılavuzunu yayınladı mı? LGS 6 Haziran 2021 tarihinde, birinci oturum saat 09.30'da, ikinci oturum ise saat 11.30'da olacak şekilde tamamlandı. LGS sınavına giren 8. sınıf öğrencilerinin gözü kulağı 2021 LGS sınav sonuçlarında. Peki LGS 2021 sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 LGS sonuçları açıklandı mı? LGS tercihleri ne zaman? 2021 MEB LGS lise tercih başvuruları ne zaman yapılacak? LGS 2021 tercih kılavuzu yayınlandı mı? LGS tercihleri ne zaman başlayacak? İşte 2021 MEB LGS detayları.

2021 LGS sınavı 6 Haziran 2021 Pazar günü yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı merkezi sınav 973 yurtiçi ve 4 yurtdışı sınav merkezinde, 17 bin 793 okulda ve 82 bin 355 salonda, yaklaşık 350 bin sınav görevlisinin görev yaptığı ve kovid tedbirleriyle lise sınavı tamamlandı. Peki LGS 2021 tercih kılavuzu yayınlandı mı? LGS tercihleri ne zaman başlayacak?

2021 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

MEB 2021 LGS sonuçları açıklandı mı? Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav sonuçları ile tercih ve yerleştirme kılavuzunu 30 Haziran’da açıklayacak.

Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınavda hiçbir sorunun iptal olmadığını, sonuçları ve Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'nu da 30 Haziran'da açıklayacaklarını söyledi.

Özer, şunları kaydetti; 30 Haziran 2021'de sınav sonuçlarını açıklayacağız. Aynı gün Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'nu da yayımlayacağız. Bundan sonraki süreç önceki yıllardakinin aynısı olacak. Merkezî ve yerel yerleştirmeden sonra yine iki defa yerleştirmeye esas nakil süreci olacak. Tercih ve yerleştirme işlemleri yayınlanacak olan kılavuzda belirtilen esas ve usullere göre ve kılavuzda belirtilen tarihlere göre yapılacak. Kılavuz hazırlık çalışmaları devam ediyor.

LGS 2021 lise kontenjanları açıklandı mı?

Özellikle sınavsız yerel yerleştirme için tüm il ve ilçelerimizde gerekli kontenjanlar oluşturuldu. Öğrenci ve velilerimiz müsterih olsunlar. Bu süreçte öğrenci ve velilerimize her türlü rehberlik hizmeti vereceğiz. Arkadaşlarımız bu konuda çalışmalarını tamamladılar.