LGS 2021 puanları ne zaman açıklanacak? MEB e okul 2021 LGS taban puanları yüzdelik dilimi

2021 LGS taban puanları, LGS 2021 yüzdelik dilimleri ile LGS 2021 kontenjanları sorgulanmaya başlandı. 6 Haziran’da gerçekleştirilen 2021 Liselere Giriş Sınavı sonuçları 30 Haziran’da açıklandı. LGS sonuçlarının açıklanamsıyla birlikte gözler MEB 2021 LGS tercih kılavuzuna çevrilmişti ki MEB liselere tercih ve yerleştirme kılavuzunu yayınladı.

LGS 2021 tercihleri ne zaman başlayacak?

2021 LGS tercih ve yerleştirme kılavuzuna göre, LGS kapsamında lise tercihleri 5 Temmuz Pazartesi başlayacak ve 16 Temmuz saat 17.00'ye kadar sürecek. Yerleştirme sonuçları, 26 Temmuz 2021 tarihinde "http://www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

LGS 2021 yüzdelik dilimleri tercih robotu

Milli Eğitim Bakanlığı, ilk defa 2019'da oluşturduğu ve öğrencilerin tercihlerinde rehberlik etmesi amacıyla hazırladığı yüzdelik dilimlerine göre tercih robotunu güncelledi. Öğrenciler, bu robotu kullanarak istedikleri yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke düzeyinde okul listelerini ve okullarla ilgili detaylı bilgileri görebiliyor. Robotta okul türleri, il, ilçe ve 2020 yıllına ait yüzdelik dilimlerine göre arama yapılabiliyor.

2021 LGS en küçük ve en büyük puanları ile LGS lise yüzdelik dilimleri ve kontenjanları henüz açıklanmadı. MEB 2020 taban puanları ve yüzdelik dilimlerini e ok üzerinden yol gösterici olması bakımından yayınladı. 2021 lise taban puanları, yüzdelik dilimi ve kontenjanlarını e okul üzerinden her an açıklanası bekleniyor.

LGS kapsamındaki merkezi sınav kılavuzuna göre, Türkiye genelinde 2 bin 60 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek. Bu kapsamda, sınavla öğrenci alan okullara toplam 174 bin 160 öğrenci alınacak. Anadolu liselerine 56 bin 396, fen liselerine 36 bin 980, sosyal bilimler liselerine 10 bin 142, Anadolu imam hatip liselerine 36 bin 712, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 33 bin 930 kontenjan ayrıldı.