LGS 2021 ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav yaklaşıyor. LGS hangi tarihte yapılacak? 2021 LGS başvuru tarihi ne zaman?

LGS hangi tarihte yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2020/2021 eğitim öğretim yılı takvimine göre LGS sınavı 6 Haziran 2021 Pazar günü gerçekleştirilecek.

LGS sınav başvuruları corona virüs tedbirleri kampsamında sistem tarafından otomatik olarak gerçekleştirildi.Sınava girecek olan öğrencilerin sınav giriş yerleri e-Okul üzerinden sınav tarihinden en az 1 hafta öncesinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak.

Sözel ve sayısal olmak üzere iki oturumdan oluşacak olan LGS sınavı örnek soruları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlandı.