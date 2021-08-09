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Eğitim LGS 2021 2. nakil yerleştirme sonuçları açıklandı mı? MEB 2021 LGS 2. nakil sonuçları sorgula!
Eğitim

LGS 2021 2. nakil yerleştirme sonuçları açıklandı mı? MEB 2021 LGS 2. nakil sonuçları sorgula!

Son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanlığı Yerleştirmeye esas nakil işlemi için; tercih başvuruları 02-06 Ağustos 2021 tarihlerinde aldı. MEB 2. LGS nakil başvurusunda bulunan öğrenciler LGS ikinci nakil yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyordu. Son dakika haberine göre LGS kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-09 08:43:00 - 2021-08-09 08:48:40
LGS 2021 2. nakil yerleştirme sonuçları açıklandı mı? MEB 2021 LGS 2. nakil sonuçları sorgula!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, LGS kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarının açıklandığını, tercih yapan öğrencilerin yüzde 98'inin istedikleri bir liseye yerleştirildiğini bildirdi. MEB 2021 LGS 2. nakil sonuçları "www.meb.gov.tr" adresinden ulaşabiliyor.

2021 LGS nakil takvimi

09-13 Ağustos 2021 – Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması

20 Ağustos 2021 – İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması

23-27 Ağustos 2021 – Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması

31 Ağustos 2021 – Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e-Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi

06 Eylül 2021 – 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı 

LGS 2. NAKİL SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN 

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bu öğrencilerin başvurularının komisyonlarca 9-13 Ağustos'ta alınacağını ve 20 Ağustos'ta yerleştirme sürecinin tamamlanacağını kaydederek, "20 Ağustos itibarıyla tüm çocuklarımız liselere yerleşmiş olacaklar. Velilerimiz ve öğrencilerimiz rahat olsun." ifadesini kullandı.

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