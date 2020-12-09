LG'nin yeni katlanabilir telefonu Rollable ortaya çıktı! İşte özellikleri

Akıllı telefon sektörünün dev markalarından LG, uzun zamandır beklenen katlanabilir ekranlı akıllı telefonu Rollable'yi tanıtmaya hazırlanıyor. İddialara göre şirket, katlanabilir ekranlı yeni amiral gemisi akıllı telefonunu 2021'de satışa sunmayı planlıyor. Peki yeni telefon kullanıcılara neler vadediyor?

Güney Koreli kaynaklardan sızdırılan bilgilere göre yeni telefonda, katlanabilir bir ekran bulunuyor. Ayrıca telefonda SD888 yonga seti ve 16GB RAM bulunacağı da söyleniyor.

Dışa katlanır bir yapıya sahip olması beklenen Rollable'ın küresel pazarda boy gösterip göstermeyeceği ise henüz bilinmiyor.

Yeni akıllı telefonun 2021 Ocak ayında satışa sunulması bekleniyor.