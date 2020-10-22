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Aktüel LG'den "All in One" 136 inçlik LED ekran
Aktüel

LG'den "All in One" 136 inçlik LED ekran

136 inç büyüklüğünde "All in One" (hepsi bir arada) sunulan LG LED ekran, özel aksesuar kitleri, kolay kurulumu, hızlı bakım yapılabilmesi, kolay güç bağlantısı, nemli ortamda çalışabilme özelliği ve akıllı bekleme modu ile enerji tasarrufu sağlamasıyla öne çıkıyor

Yeniakit Publisher
2020-10-22 09:46:02 -
LG'den "All in One" 136 inçlik LED ekran

İSTANBUL (AA) - LG Electronics (LG), dahili bir kumandanın da olduğu 136 inç büyüklüğünde ekran olan "All in One (hepsi bir arada) Essential" serisiyle, LED ekranların kurulumunun zor ve karmaşık olduğu önyargısını ortadan kaldırmayı hedefliyor.

LG açıklamasına göre, kolay bir kuruluma sahip All in One Essential serisi ev televizyonunda olduğu gibi sadece uzaktan kumanda ile kullanılabiliyor.

LG LED Signage All in One Led Ekran serisi, duvara yatay montaj aparatı ve kurulum aletleri de dahil olmak üzere gerekli her bileşeni içeren özel taşıma kutusu ile birlikte geliyor. Opsiyonel motorlu stant, kurulum yapılacak alana bağlı olarak ürünün kolayca yerleştirilebilmesini sağlıyor. Stant da dahil olmak üzere ekran yüksekliği, 2-2,5 metre arasında ayarlanabiliyor.

Kurulum işlemi oldukça basit olan ürün, özel taşıma kutusuna dahil olan iki kabini sabitledikten sonra, her bir LED ekran modülü bu kabinlere takılarak kuruluyor. Ekranı çalışmaya hazır hale getirmek için tek kalan iş ise güç kablosunu prize takmak oluyor. Böylelikle kullanıcılar zamanın yanı sıra işçilikten de tasarruf etmiş oluyor.

Açıklamaya göre, ürün ayrıca kolay bakımı ve karmaşık güç bağlantısına ihtiyaç duymadan standart AC kablosuyla çalışmasıyla da öne çıkıyor. LED modülü veya sistem kartıyla ilgili arıza durumunda önden bakım yapılabiliyor. LED modülü, sağlanan aparatla kolayca çıkarılabiliyor ve kablo olmadan hızla değiştirilebiliyor.

Belirli bir süre uzaktan kumanda girişi olmadığında kapanan ekran ve bekleme moduna geçen LED kabininin içindeki ana devre parçaları güç tüketiminden tasarruf sağlıyor. Ayrıca All in One 136 inç Led ekran, nemli ortamlarda da çalışabiliyor.



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