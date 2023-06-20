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Dünya LGBT'ye kızını kurban veren anne gözyaşlarıyla anlattı: Kızıma tedavi yerine testosteron verildi!
Dünya

LGBT'ye kızını kurban veren anne gözyaşlarıyla anlattı: Kızıma tedavi yerine testosteron verildi!

Yeniakit Publisher
2023-06-20 18:59:00 -
LGBT'ye kızını kurban veren anne gözyaşlarıyla anlattı: Kızıma tedavi yerine testosteron verildi!

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan Abigail Martinez isimli kadın, katıldığı duruşmada kızının LGBT terörüne nasıl kurban gittiğini gözyaşlarıyla anlattı.

Kızının toplumsal cinsiyet ideolojisi tarafından öldürüldüğünü belirten kadın, "Kızımın trans kimliğini onaylamadığım için Kaliforniya eyaleti onu taciz ettiğimi iddia etti ve kızım sevgi dolu evinden alındı." dedi.

Kızına erkek ismiyle hitap edeceğine dair söz verdiğini ancak bunun yeterli olmadığını belirten Martinez, "Kızım, kız vücuduna hapsolmuş bir erkek değildi. Akıl sağlığı sorunları vardı. Kızıma tedavi yerine testosteron verildi. LGBTQ grubu onu para toplamak için kullandı. Kızım artık korkunç bir zihinsel ve fiziksel acı içindeydi ve bir trenin önüne atladı. O, cinsiyet ideolojisi tarafından öldürüldü. Size yalvarıyorum. Toplumsal cinsiyet ideolojisini övmeyi bırakın." diye konuştu.

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