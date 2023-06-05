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Gündem LGBT'lilerin korkulu rüyası Vali Gül bu sözlerle hafızalara kazınmıştı!
Gündem

LGBT'lilerin korkulu rüyası Vali Gül bu sözlerle hafızalara kazınmıştı!

Yeniakit Publisher
2023-06-05 23:28:00 -
LGBT'lilerin korkulu rüyası Vali Gül bu sözlerle hafızalara kazınmıştı!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Valisi olarak Davut Gül'ü atadı.

Vali Gül'ün ismi LGBT'li sapkınlar tarafından yakından tanınıyor.

Gaziantep Valiliği döneminde eşcinsel sapkınların şehirde faaliyet yürütmesinin önüne geçen Vali Gül, "Bu şehirde sapkın etkinliklerin yapılmasına müsaade etmem" sözleriyle gündeme gelmişti.

Vali Gül'ün İstanbul'da sık sık düzenlenmeye çalışılan LGBT etkinliklerinin de önüne geçmesi bekleniyor.

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